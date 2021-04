Secretaria organiza o Vuco-Vuco; Barracos irregulares são removidos

Ao menos, 15 barracas irregulares (haviam sido instaladas durante a noite após a derrota de Rosalba nas eleições de 2020) precisaram ser retiradas. A direção do Vuco-Vuco explicou que elas não fazem parte da estrutura do "shopping popular", o que fez necessário o trabalho de remoção de barracas. Lojistas que já atuam no local explicam que a situação estava ficando incontrolável.

Barracas irregulares e desocupadas que estavam atrapalhando o trabalho de comerciantes e lojistas do Vuco-Vuco foram removidas na noite desta terça-feira (20).

As referidas barracas haviam sido instaladas após a derrota de Rosalba Ciarlini, durante à noite, em novembro de 2020, conforme registrou o jornalista Carlos Santos, no Blog Carlos Santos.

A partir de um pedido dos lojistas, o espaço necessitava de organização e controle. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo iniciou a retirada de boxes colocados irregularmente na virada do ano.



Ao menos, 15 barracas irregulares precisaram ser retiradas. A direção do Vuco-Vuco explicou que elas não fazem parte da estrutura do "shopping popular", o que fez necessário o trabalho de remoção de barracas. Lojistas que já atuam no local explicam que a situação estava ficando incontrolável.

Os pontos foram edificados em rampas de acessibilidade e em áreas de acesso ao consumidores e frequentadores do local. Os comerciantes relatam ainda que os pontos estavam fechados e, em muitos casos, utilizados para a especulação e venda.

Em contato com a reportagem, um dos lojistas disse que os pontos irregulares, inclusive, estavam atrapalhando a circulação de pessoas e até mesmo o sistema de esgotamento sanitário.

Segundo informou a Secretaria de Meio Ambiente, desde janeiro os responsáveis pelos pontos irregulares foram notificados e, mesmo ciente da irregularidade, aproveitaram a virada do ano para montar os pontos na intenção de especular depois.

Os comerciantes legais mostram-se satisfeitos com a atitude. Foi uma solicitação do centro comercial diante a invasão de pessoas que tentavam tirar proveito do local e da situação. Comerciantes temem ações de retaliação de grupos que tentariam comercializar no futuro sem pagar impostos ou seguir as regras do local.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente Infra-estrutura Urbanismo divulgou nota à imprensa.

NOTA À IMPRENSA





Secretaria melhora organização no Vuco Vuco

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo concluiu a operação de remoção de boxes irregulares e outros "esqueletos" de boxes, colocados em 2021 no Mercado do Vuco Vuco.



Alguns, inclusive, bloqueavam calçadas, acesso a rampas para pessoas com deficiência e sistema de esgotamento sanitário.



Portanto, a remoção garante acessibilidade, melhora a circulação de pessoas e a organização do mercado, entre outros benefícios.



A secretaria já havia notificado responsáveis para retirada das barracas fora do padrão, que, contudo, continuavam a se multiplicar.



Os boxes foram colocados na virada do ano novo, e alguns estavam sendo vendidos. Usar o patrimônio público para venda é ilegal.



A operação também atendeu apelo dos comerciantes do Vuco Vuco que trabalham há anos no mercado de maneira legalizada.



Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo



Brenno Queiroga - Secretário



Mossoró, terça-feira, 20 de abril de 2021