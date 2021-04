Dentista explica como é realizada a retirada dos dentes do siso

Eles são famosos por causarem desconforto e geram certo temor nos pacientes em que o especialista indica a retirada.

''Os dentes do siso são os últimos molares de cada lado dos maxilares. São também os últimos dentes a nascer, geralmente entre os 16 e 20 anos de idade. Como são os últimos dentes permanentes a aparecer, geralmente não há espaço suficiente em sua boca para acomodá-los e ficam de uma forma incorreta'', explica a dentista do Sistema Hapvida, Natália Lima.

Também conhecidos como dentes do juízo, eles atrapalham toda a arcada dentária e, realmente, acabam precisando serem extraídos. A especialista enfatiza que ''com um correto diagnóstico, a consulta com um bom profissional e a realização de exames radiológicos, o melhor procedimento será feito e indicado, sem meras complicações''.





COMO SÃO EXTRAÍDOS OS DENTES DO SISO?

A extração se faz de forma rotineira pelo dentista que pode recomendar anestesia geral ou local. Após a extração do dente (ou dentes), você precisará morder suavemente um pedaço de gaze durante 30 a 45 minutos após deixar o consultório, para estancar qualquer sangramento que possa ocorrer.

Há casos em que o indivíduo sente um pouco de dor ou inchaço, mas que passará naturalmente após alguns dias; no entanto, a pessoa deve ligar para o profissional se houver dor prolongada ou intensa, inchaço, sangramento ou febre.