Ufersa figura no ranking das melhores universidades do mundo pelo 3º ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) é listada no ranking global da Times Higher Education – THE 2021, divulgado nesta quinta-feira, dia 22 de abril.

Na edição deste ano, a Ufersa está no grupo das universidades entre as posições 401 a 600. Ao todo, o ranking avaliou mais de 1.500 instituições de 93 países.

No histórico do Ranking, em 2020, a Ufersa conquistou a colocação 126+ dentre 166 universidades avaliadas no Latin America University Rankings, também da Times Higher Education, bem como figurou na faixa entre a 351ª e 400ª colocação, dentre 414 instituições do mundo, no Young University Ranking, outra modalidade de ranking da THE que classifica as melhores universidades com até 50 anos.

A Ufersa apareceu pela primeira vez no World Universities Ranking da THE em 2019, sendo, à época, a única instituição de ensino superior do interior do Brasil na lista internacional.



A THE é uma publicação britânica responsável por uma das mais reconhecidas avaliações educacionais mundiais.

O ranking avalia cinco pilares das instituições: ensino, pesquisa, citações, perspectiva internacional e receita da indústria por transferência de conhecimento, que analisa as parcerias da universidade com o setor industrial.

Confira a lista das universidades brasileiras no World University Rankings – 2021.