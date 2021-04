O advogado e Diretor do Hospital Centenário de Pau dos Ferros, Nelson Benício Maia Neto, de 55 anos, morreu nesta terça-feira (27), após cair durante um passeio de voo de parapente.

O acidente aconteceu no início da tarde, por volta das 12h30, na praia de Ponta do Mel, localizada no município de Areia Branca. A região é conhecida pelos bons ventos e por reunir diversos praticantes do esporte. Nelson voava sozinho no momento. Ele bateu de frente às falésia.

Ainda não é possível afirmar o que teria provocado a queda. O Corpo de Bombeiros de Mossoró, acionado para ajudar do resgate, levou cerca de 4h para localizar o corpo de Nelson e removê-lo, visto que o advogado caiu em um local de difícil acesso.



Após o resgate do corpo, Nelson foi encaminhado para a sede do Itep, em Mossoró. O equipamento utilizando para o voo será periciado para determinar as causas do acidente.