Jovem tem o rosto coberto com pano para não ver o marido sendo executado

Além do adolescente Victor Natan, marido da jovem, os assassinos, usando espingarda calibre 12 e pistolas .40, mataram outra pessoa que estava na casa no bairro Aeroporto II. Ele foi identificada apenas por Richardson, residente no bairro Ouro Negro

Três homens armados com escopeta calibre 12 e pistolas .40 colocaram um pano no rosto de uma jovem e executaram o marido dela e um amigo dele com tiros na cabeça, no início da madrugada desta quarta-feira, 28, no bairro Aeroporto II, em Mossoró-RN.

As vítimas são: Victor Natan Almeida Alves, de 17 anos, dono da casa, e o amigo executado na hora também é Richardson Kennedy da Silva Souza, também de 17 anos, que mora no bairro Ouro Negro, que fica próximo, e estava na casa bebendo. As primeiras chamadas feitas para a Polícia foram de 1h30 da madrugada.

O site O Câmera, de Marcelino Neto, informa que na perícia realizada pelo ITEP e a Policia Civil no local, não ficou constatado arrombamento da residência. A casa devia está aberta. E eles também encontraram estojos compatíveis com espingarda 12 e pistola .40.

O delegado Paulo Pereira Junior, do Plantão da Polícia Civil, deve levar os primeiros levantamentos para a Divisão de Homicídios de Mossoró para que o caso seja investigado. Nesta mesma delegacia, existe centenas de outras investigações em andamento.