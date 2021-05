Homem é encontrado morto com sinais de violência no Parque das Rosas

A polícia militar registrou o primeiro crime de homicídio ocorrido no mês de maio, na cidade de Mossoró, na madrugada deste domingo (2).

A vítima foi identificada como Antônio Carlos da Silva. Ele foi encontrado na manhã de ontem em frente a uma casa, localizada na Rua Arlinete Pereira de Souza, no Parque das Rosas, conjunto Santa Delmira. O corpo apresentava sinais externos de violência.

A Central de Operações da Polícia Militar foi acionada durante a madrugada com a informação de disparos de arma de fogo no local, mas o corpo só foi encontrado pela manhã.

Ainda não há informação do que teria provocado a morte da vítima que segundo informações de pessoas ligadas a família, era usuária de entorpecentes.

A equipe de perícia criminal do Itep não identificou, no local, sinais ou marcas de tiros. O perito Marcos Dayan não descarta a possibilidade da vítima ter sido espancada até a morte. O corpo foi removido para exames de necropsia na sede da Unidade Regional do Itep em Mossoró.