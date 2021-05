Homicídios em Mossoró apresentam redução de 25% nos primeiros meses de 2021. De acordo com os dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), de janeiro a abril deste ano foram registrados 48 homicídios, contra 64 no mesmo período de 2020. Em todo o estado, a redução foi de 8,5%, com 505 homicídios no primeiro quadrimestre de 2021, contra 552 no mesmo período do ano passado. Este comparativo aponta uma diminuição de 47 mortes.

A cidade de Mossoró completou o primeiro quadrimestre do ano com redução no número de Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLI) no comparativo com os primeiros quatro meses do ano passado. A diminuição foi de 25%.

De acordo com os dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), de janeiro a abril deste ano foram registrados 48 homicídios, contra 64 no mesmo período de 2020.

Em todo o estado, a redução foi de 8,5%, com 505 homicídios no primeiro quadrimestre de 2021, contra 552 no mesmo período do ano passado. Este comparativo aponta uma diminuição de 47 mortes.

O comparativo do mês de abril dos dois anos no RN também representa uma queda, dessa vez de 8,9%. Em números, o Rio Grande do Norte registrou, no ano de 2021, 143 homicídios, 14 ocorrências a menos do que em 2020, quando aconteceram 157 mortes deste tipo no estado.

Ainda com base nos números da COINE, os tipos criminais que apresentaram maior diminuição em seus índices foram de lesão corporal seguida de morte, com 11 ocorrências a menos e uma redução de 52,38%, e feminicídio, com queda de 55,56% e 5 registros a menos.

REDUÇÃO NOS CVLIS

Ainda de acordo com as informações da coordenadoria de estatísticas da SESED, houve destaque para a redução em outros tipos de CVLIs no primeiro quadrimestre:

– Homicídio Doloso (quando há intenção de matar): 428 ocorrências em 2020, contra 406 em 2021 (-5,14%);

– Intervenção Policial: 65 ocorrências em 2020, contra 56 em 2021 (-13,85%);

– Lesão Corporal Seguida de Morte: 21 ocorrências em 2020, contra 10 em 2021 (-52,38%);

– Feminicídio: 9 ocorrências em 2020, contra 4 em 2021 (-55,56%).

VIOLÊNCIA TAMBÉM CAI NAS MAIORES CIDADES DO RN

Nas quatro maiores cidades do Rio Grande do Norte, a violência também caiu no primeiro quadrimestre. Confira por ordem populacional:

– Em Natal, capital do estado, houve uma queda de 8,77%. As 114 ocorrências de 2020 caíram para 104 em 2021.

– Em Parnamirim, na região metropolitana da capital potiguar, os CVLIs tiveram redução de 40%. Foram 25 pessoas mortas nos primeiros quatro meses de 2020, contra 15 casos registrados no mesmo período de 2021.

– Em São Gonçalo do Amarante, cidade que também faz parte da Grande Natal, os homicídios caíram 36,67%. Em 2020 foram 30 ocorrências, contra 19 em 2021.