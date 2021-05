Você conhece a história da mulher-foca? Ela já correu o mundo e continua inspirando leitoras de todos os cantos a acreditarem mais em seus instintos para superar as adversidades da vida. Esse conto milenar nórdico e de tradição oral ganhou nova versão na ótica sensível da escritora baiana Carla de Jesus.

Além da Pele, quinto livro desde que a educadora despiu-se da condição de apenas leitora para também fazer das palavras seu instrumento de transformação - será lançado no dia 05 de maio, às 20 horas, em evento virtual, no canal do Youtube da Editora InVerso.

No livro Além da Pele, o leitor é convidado a mergulhar no mundo misterioso das lendas populares. A protagonista é um ser encantado que vive no mar, mas retira sua pele para também se tornar humana na terra.

Esse conto popular da mulher-foca, reescrito por autores e pesquisadores de diversas partes do mundo, faz emergir questões do universo feminino, como a transformação da criança em mulher adulta, a valorização da origem familiar, ritos e mitos, amores perdidos, maternagem e a potência das mulheres quando conseguem unir força, delicadeza e sabedoria.

Afinal, quem não conhece uma mulher que precisou recuperar a própria pele e refazer-se de um amor que a aprisionava para seguir com a extenuante tarefa de ainda ser mãe solo e cuidadora?

Seja através da escrita ou da oralidade, essa história atravessa mares e é capaz de tocar na dor coletiva, e ao mesmo tempo sigular, de todos que vivem na pele as questões de gênero. Foi assim com a educadora e escritora Carla de Jesus.

“Fui tocada pela história da mulher-foca em muitos momentos da minha vida. A mensagem é tão forte que me marcou e mexe com pessoas de todas as idades. Cada um fica com a mensagem que lhe convém”, alerta a autora.

Com a proposta de tornar essa lenda acessível a todos, Carla de Jesus fez uma readaptação da narrativa milenar. A obra original foi repaginada para ser apreciada por leitores de todas as faixas etárias. “A essência do conto permanece, mas o toque especial do meu reconto é o amor. Escrevi um texto mais delicado que, com sensibilidade, pode ser lido também por crianças”, explica Carla de Jesus.

O conto fala sobre nossos verdadeiros instintos, de onde viemos, como vivemos, do que precisamos nesta vida e sobre como sempre voltamos ao nosso lugar de origem. Na avaliação da educadora e contadora de histórias Tâmara Bezerra, Além da Pele dialoga de forma delicada com quem o lê, com quem o ouve e com quem o vê, provocando uma harmoniosa dança entre texto e imagem.

“A narrativa é ancorada pela estética das lindíssimas ilustrações de Bianca Lana, que nos oferece um fio que atravessa todo o texto, uma espécie de cortão umbilical que nos une e nos alimenta. Este livro abriga uma história de imposição, de solidão, de busca interior, de maternagem e de superação, mais que isso, ele tem voz de mulher e cheiro de mar”, comenta Bezerra, que prefacia a obra.

Para a também escritora Celina Bezerra, a narrativa fluida e cativante permite que esse reconto suscite um mergulho em questões significativas à alma, repleto de emoções, reflexões e encontros com nós mesmos através dos arquétipos.

“De forma cuidadosa e lúdica, Além da Pele contribuirá com a construção da identidade de seu leitor, que se tornará mais crítico. O leitor, ainda criança, vai construir sentimentos e consciência social ao avaliar as ações de uma sociedade que deve tornar-se mais respeitosa e igualitária”.





SOBRE A AUTORA

Formada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia e mestranda em Educação Permanente pela Universidad Del Salvador (Buenos Aires, Argentina), Carla de Jesus nasceu em Salvador, na Bahia, e tem a imensidão do mar como fonte de inspiração. Navega nas páginas encantadas da literatura desde que aprendeu a ler mas só se descobriu escritora quando encarou os desafios da sala de aula.

“Tinha um aluno tão calado que achava que ele não falava. Ao propor um trabalho coletivo de construção de um livro, ele me procurou e pediu para fazer sozinho. Foi a primeira vez que escutei sua voz”.

A experiência a fez abrir os olhos para a voz própria, que podia imprimir também através da escrita. O marinheiro e a ilha encantada, ou será a ilha encantada e o marinheiro? (2019), O Encanto dos Contos (2020), Que Bicho Será? (2020) são algumas de suas obras literárias, sem contar os inúmeros textos assinados em coletâneas. O livro de estreia foi relançado em versão bilingue como As aventuras do marinheiro José pela editora Underline Publishing.

“Não escrevo para lançar mais um livro no mercado. A obra tem que fazer sentido para mim e para o mundo”. Membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB), da Acadêmica Imortal Vitalícia da Academia Internacional Mulheres das Letras e do Mulherio de Letras da Bahia, Brasil e de Portugal, Carla gosta da simplicidade do título de contadora de história. “O conto não pode morrer. Nós, contadores, não deixamos!”.





Serviço:

O quê? Livro “Além da Pele”

Quem? Autora Carla de Jesus com ilustrações de Bianca Lana.

Quando? Lançamento dia 05 de maio de 2021, quarta-feira, às 20 horas

Onde? No Youtube da Editora InVerso

Como? Evento gratuito

Quanto? Os livros podem ser adquiridos por R$ 48,00 no site da editora ou na loja virtual da autora

www.vimtecontarcarladejesus.com.br.