Souza entrega veículo disponibilizado por seu mandato à abrigo de idosos

Esta semana o deputado estadual Souza Neto (PSB) esteve no Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte (CIADE), em Natal.

A instituição de longa permanência para idosos, realiza um trabalho digno de elogios no Estado, proporcionando aos residentes, um ambiente digno para o acolhimento, bem como, oportunizando a participação de todos em atividades lúdicas, passeios e musicoterapia.

Na oportunidade, além de conhecer o Complexo CIADE, localizado no bairro Planalto, Souza participou da entrega de um veículo para a entidade, disponibilizado por seu mandato por meio de emenda parlamentar.

O CIADE

Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte, fundado em 3 de junho de 1983, tendo como área de atuação a cidade do Natal.

É reconhecido como sociedade de utilidade pública Municipal e Estadual, sem fins econômicos, amparado pelas Leis Municipal, Estadual e Federal de Assistência Social. Suas ações sociais objetivam alcançar os segmentos: Do Idoso, Da Criança e Adolescente e Da Família. Possui hoje, dedicação integral e relevante no atendimento social a idosas, através da ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos, denominada de Bom Samaritano.