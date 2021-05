Bruxismo deve ser tratado por equipe multidisciplinar alerta especialista

O bruxismo dental é uma atividade parafuncional que inclui ranger, apertar ou esfregar os dentes entre si, podendo acontecer durante o dia ou à noite. O problema é frequentemente associado ao estresse emocional, fatores psicológicos, nutricionais e hereditários.

O tratamento minimiza ao máximo os possíveis impactos que podeM causar fraturas, doenças periodontais, sensibilidade dentária, mobilidade dos dentes e até mesmo problemas na articulação temporomandibular (ATM), como explica o dentista do Sistema Hapvida, Eduardo Melo.

"Assim que começarem as desconfianças sobre a presença da doença, o primeiro passo deve ser procurar um dentista especialista no assunto. Ele é quem analisará os sinais e começará a investigar junto ao paciente de que forma e com que intensidade o problema tem se manifestado. O controle do bruxismo depende do grau de seriedade e deve ser feito em conjunto entre dentistas, médicos e psicólogos. Entre as formas de tratamento para o bruxismo, é comum a indicação de uso de placas estabilizadoras, medicamentos, acupuntura".

DIAGNÓSTICO

Quanto ao diagnóstico profissional, pode-se observar desgaste dentário, fratura de restauração ou de dente, língua marcada pelos dentes e/ou linha branca na parte interna da bochecha.

Além disso, o bruxismo noturno pode ser um sinal relacionado a apneia do sono e pode apresentar desgastes dentários ainda mais severos.