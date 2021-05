Os beneficiários nascidos no mês de agosto já podem sacar a primeira parcela do auxílio 2021 a partir desta terça-feira (11). O calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 21 de maio. O banco lembra que não é preciso madrugar nas filas, visto que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas. Lembra, ainda, que os recursos continuam podendo ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e na Rede Lotérica de todo o país.