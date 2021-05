Ensinando a dirigir como um bom professor

É verdade que para muitas pessoas o fato de aprender a dirigir um Renault Kwid ou qualquer outro tipo de veículo representa ganhar maior liberdade e também ter independência. Hoje em dia saber dirigir é muito importante, no entanto, pode ser arriscado se não souber dirigir corretamente.

As pessoas devem aprender a dirigir de uma maneira segura, porque só assim poderão evitar qualquer tipo de acidente. Se você tiver a intenção e a vontade de ensinar a uma pessoa que nunca sentou diante de um volante, é o momento de saber como cumprir essa tarefa de uma forma simples, mas segura. Ensinar a dirigir um Renault Kwid ou outro carro compacto, requer uns princípios básicos e paciência para as explicações.

Se o aluno for um adolescente ou se for uma pessoa adulta, não é importante. O fundamental é ter paciência, tranquilidade e saber como explicar cada detalhe do carro, do funcionamento, o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Calma e segurança. O resultado será muito positivo!

Como ensinar a dirigir?

1.A primeira lição deve acontecer ainda em casa, explicando todos os conceitos básicos. Tudo começa com como ligar o motor e como fazer os câmbios de velocidade. Também é importante mostrar como usar os controles para colocar em funcionamento o limpa para-brisas, os faróis, o ar condicionado, como ponto inicial.

Depois é bom ensinar todos os itens básicos de manutenção: como reabastecer o tanque, como fazer a revisão da pressão nos pneus, como checar o nível de óleo. Um Kwid 2021 ou um carro de 2010 possuem diversos controles que com certeza você já sabe para que servem, mas um principiante não tem ideia disso. Por isso, é importante começar com esses detalhes, que facilitarão depois as aulas seguintes!

2.A segunda lição pode ser dedicada aos espelhos. Eles são muito importantes na hora de dirigir. Por esse motivo, é fundamental aproveitar o fato de estar dentro do carro estacionado, para ensinar ao aluno como usar o espelho retrovisor e os espelhos laterais. É muito importante você explicar que antes de fazer marcha a ré ou de mudar de faixa, e essencial utilizar os espelhos.

3.Ensine ao principiante com o seu próprio exemplo –porque o aluno estará observando tudo o que você fizer– como posicionar as mãos no volante: uma nas 3 e outra nas 9 (usando os números na posição de um relógio). Desse modo é possível ter maior controle e capacidade para, por exemplo, virar.

4.Dirija com o seu aluno sentado no banco do carona, e vá explicando tudo o que você faz. Respeite todas as leis de trânsito e todos os sinais, explicando os detalhes, para o principiante veja a forma correta de dirigir e respeitar tudo. Por exemplo, se você for virar com o Kwid, explique que você parou quando a luz ficou vermelha e que, até ela ficar verde, você vai ligar a luz direcional, porque desse modo os carros que estão atrás do seu saberão que você vai virar.

5.Enquanto você dirige, explique ao seu aluno que ele deve dirigir atento, evitando distrações. Explique a o olhar deve estar sempre em direção à rua e o trânsito o tempo todo. Olhar por mais de dois segundos em outra direção pode provocar um acidente. Por isso, explique a importância de não usar o celular enquanto estiver dirigindo. Se for urgente, explique que ele deve estacionar em lugar seguro em primeiro lugar, e só depois fazer o telefonema ou enviar uma mensagem.

6.Faça que as suas aulas não ultrapassem os 30 minutos e que aconteçam 3 ou 4 vezes por semana. Isso ajudará que o aluno possa reter todas as informações. Muita informação numa única aula não será algo positivo, porque com certeza ele vai esquecer algumas coisas importantes. Por outro lado, tendo várias aulas semanais, o aluno terá a possibilidade de dirigir mais e essa frequência permitirá que ele aprenda mais rápido e melhor, com mais segurança.

7.Pratiquem marcha a ré e estacionar o carro em um lugar aberto e sem trânsito, como um parque, um estacionamento ou uma rua sem saída, por exemplo. Desse modo, tanto você quanto o aluno estarão mais tranquilos para praticar com calma.