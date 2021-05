O caso aconteceu na noite desta terça-feira (11). A vítima foi identificada como Rosimeire Alves do Nascimento, conhecida como Meirinha, de 39 anos. De acordo com informações da PM, dois homens chegaram ao salão da irmã dela, no bairro Leandro Bezerra, e anunciaram um assalto. No entanto, eles perguntaram “quem é Meirinha?” e quando ela se identificou, a dupla realizou vários disparos em sua direção. Rosimeire morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida, sem levar nada.