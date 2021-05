Dois homens, de 41 e 30 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta terça-feira (11), no km 103 da BR 406, em João Câmara, no Rio Grande do Norte.

A dupla estava transportando aproximadamente 124 quilos de lagosta, pescadas de forma ilegal. A mercadoria também não possuía nota fiscal.

O período de defeso, no qual ficam proibidas as atividades de pesca, comercialização e transporte das lagostas, visando a preservação da espécie, se estende até o dia 31 de maio 2021, ou seja, os animais não poderiam ser capturados neste período.

De acordo com a PRF, durante abordagem a uma Strada de cor vermelha, os policiais visualizaram diversas caixas térmicas no compartimento de carga do veículo.

Quando solicitado o documento fiscal da carga transportada, o condutor do veículo afirmou não possuir. Os policiais então abriram o compartimento e constataram que a carga transportada era de lagosta verde (Panulirus Laevicauda).

Os ocupantes do veículo receberam voz de prisão por crime ambiental e a ocorrência foi encaminhada ao IBAMA.





Conflito em alto mar

Se em terra a Polícia Rodoviária Federal está atenta no combate ao transporte de lagosta pescada de forma ilegal, em alto ar o clima é tenso entre os pescadores.

Os pesqueiros, em sua maioria, neste período de abril e maio (fim do defeso), ficam cheios de lagostas o que atrai uma disputa perigosa por estas áreas entre os pescadores.

Alguns pescadores se antecipam na captura da lagosta antes do tempo, como ocorreu com este carregamento apreendido, prejudicando quem pesca dentro da lei.

A disputa em alto mar requer um patrulhamento constante na costa do RN para evitar conflitos com mortes, como ocorreu no passado na costa do Ceará.