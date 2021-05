658,315kg de maconha foram apreendidos nesta sexta-feira (14), por policiais militares do 12º batalhão, na região da Alameda do Cajueiro, em Mossoró. A droga estava escondida em uma residência, que era utilizada exclusivamente para guardar e distribuir o entorpecente. De acordo com o comandante do 12º BPM, Major Emerson, estima-se que a quantia apreendida seja avaliada em torno de R$ 1,5 milhão, representando um grande prejuízo ao tráfico de drogas do município e região.