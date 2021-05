Veja como contribuir para melhorar a mobilidade urbana de Mossoró Descrição Breve: A Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito lançou nesta sexta-feira (14), o programa Mossoró Mobilidade, uma ferramenta para permitir que os mossoroenses realizem sugestões de melhorias para o trânsito da cidade. De acordo com o prefeito Allyson Bezerra, o objetivo é ouvir a população sobre os principais problemas do setor, avaliar as prioridades e resolvê-las.

A Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito lançou nesta sexta-feira (14), no Salão dos Grandes Atos do Palácio da Resistência, o programa Mossoró Mobilidade. A ferramenta vai proporcionar a interação da população com os projetos de mobilidade.

“É um projeto inédito. A população sempre quis participar da mobilidade e nunca teve voz. A prefeitura inova e abre esse canal de comunicação para escutar o povo. Os mossoroenses terão a oportunidade de indicar pontos de melhorias para a mobilidade”, enfatizou Luís Correia, diretor executivo de mobilidade.

O secretário da pasta, Cledinilson Oliveira, destacou que o objetivo é construir uma melhor mobilidade com as indicações da população.

“A mobilidade tem que ser construída com o coletivo. É ouvindo as pessoas que vamos construir uma mobilidade para todos. É importantíssimo a participação da população, a plataforma é moderna e fácil de acessar. É de forma democrática que vamos realizar os projetos de mobilidade da cidade”, explicou.

O chefe do poder executivo, Allyson Bezerra, ressalta que o propósito da campanha é escutar e resolver os problemas de mobilidade da cidade.

“O nosso principal objetivo é resolver os problemas de trânsito da nossa cidade. Para isso, vamos resolver de maneira participativa, escutando as sugestões. Após as indicações registradas na plataforma, de imediato, nossas equipes técnicas de engenheiros da secretaria irão analisar a viabilidade de execução”, disse.

É possível sugerir melhorias para estacionamentos, rotatórias, sinalização, entre outros. A expectativa é que no próximo semestre, o corpo técnico da Secretaria de Mobilidade já atenda as solicitações e, portanto, comece a realizar estudos técnicos, com simulações de tráfego e análise do comportamento dos condutores para execução final dos projetos sugeridos.

O acesso é rápido e fácil, basta entrar no site www.mossoro.rn.gov.br/mossoromobilidade e enviar sua sugestão. Além disso, a secretaria dispõe de um WhatsApp (84) 9 9621-9837, para que a população envie sugestões também pela ferramenta. A plataforma ficará disponível até dia 30 de maio.

READEQUAÇÃO

A secretaria já vem realizando readequações no município com o objetivo de reduzir, principalmente, os acidentes em diversos pontos da cidade.

A principal mudança, no momento, acontece na Avenida João da Escóssia, uma das principais da cidade. As obras para a construção do canteiro central vão impedir que o condutor realize manobras perigosas que venham causar acidentes.

