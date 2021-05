Veja quem deve procurar os 10 postos de vacina neste final de semana

Deve ir aos postos de vacina receber a segunda dose da CoronaVac apenas quem tomou a primeira dose até o dia 31 de março passado. Quem vai tomar a primeira dose da AstraZeneca, ou seja, o cidadão que têm de 45 anos acima com comorbidades, deve procurar o Ginásio de Esportes do SESI

Um total de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) estarão abertas para a vacinação com uso da Coronavac no sábado e no domingo (15 e 16/05). Serão dois dias de atendimento aos idosos e profissionais de saúde que estão com a segunda dose atrasada. A mesma só poderá ser encontrada nas referidas UBS's. (ver lista)

A Secretaria Municipal de Saúde definiu que só poderão tomar a dose da Coronavac, quem tomou a primeira dose até o dia 31 de março. "São as pessoas que estão com maior atraso para o encerramento do ciclo de imunização com a vacina do Butantan. Elas poderão se dirigir as 10 UBS's no sábado e no domingo e não precisa de correria, não precisa chegar de madrugada nos pontos de vacinação, pois temos doses para todas as pessoas que se vacinaram até 31 de março", complementa Morgana.

Por receber na tarde desta sexta-feira (14), 6.600 doses da vacina Coronavac, Mossoró só irá utilizar o lote recebido nos dias 15 e 16 de maio, ou seja, no final de semana, a partir da campanha Mossoró Vacina.

"Apenas as UBS's abertas neste sábado e domingo vão estar aplicando a segunda dose da Coronavac, uma vez que reservamos o ginásio do SESI para a utilização da Astrazeneca", explica a secretária de Saúde.





Mossoró recebe o lote de Coronavac na sede da II URSAP

O Prefeito Allyson Bezerra esteve na sede da II Unidade Regional de Saúde Pública ( II URSAP), na tarde de hoje (14). Ele foi pessoalmente receber as 6.600 doses de vacina Coronavac enviadas ao município pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN).

O chefe do Executivo municipal garantiu que a campanha Mossoró Vacina está preparada para mais uma edição de sucesso no sábado e domingo com o imunizante do Instituto Butantan: "Queremos dizer a população que fique tranquila porque nós estaremos vacinando com a Coronavac durante todo o fim de semana. As doses são suficientes para o público que estabelecemos: das pessoas que tomaram a primeira dose até 31 de março. Na próxima semana receberemos mais Coronavac e vamos prosseguir vacinando", ressaltou o prefeito.





Pontos de vacinação - 15 e 16 de maio ( 2ª dose Coronavac )

UBS Vereador Durval Costa – Walfredo Gurgel

UBS Raimundo Rene Dantas – Boa Vista

UBS Dr. Joaquim Saldanha – Estrada da Raiz

UBS Dr. Cid Salém Duarte – Abolição 4

UBS Sueldo Câmara – Quixabeirinha

UBS Francisco Pereira de Azevedo – Liberdade 1

UBS Agnaldo Pereira – Vingt Rosado

UBS Dr. José Fernandes de Melo – Lagoa do Mato

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia – Abolição 2

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui - Centro





Quem vai tomar a primeira ou segunda dose da AstraZeneca/Oxford deve se dirigir ao SESI





Em Mossoró, a vacinação contra a Covid-19 continua no sábado (15), no ginásio do SESI. A aplicação das doses será exclusivamente com o imunizante Astrazeneca/Oxford para primeira e segunda dose das pessoas com comorbidades de 45 anos ou mais e pessoas com deficiência.

Vale lembrar que as pessoas incluídas nestes dois grupos devem apresentar documentos: pessoas com comorbidades apresentarão originais e cópias de documentos como laudo médico, exame comprobatório ou prescrição médica , documentos de identificação pessoal com foto e um comprovante de residência.

As pessoas com deficiências precisam comprovar residência e que são beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

"A vacinação com Astrazenica se dará apenas no sábado e somente no ginásio do SESI. Pedimos às pessoas que levem originais e cópias dos laudos e demais documentos necessários para a vacinação", enfatiza Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Vacinação Astrazeneca/Oxford (sábado,15)

Público: Comorbidades 45 anos ou mais / Pessoas com deficiências

Local: Ginásio do SESI - Bairro Doze Anos

Horário: das 8h00 às 16h00