Estratégias eficazes de Marketing Digital para atrair Clientes

Com a presença marcante da tecnologia, e especialmente da Internet, na vida dos consumidores, as estratégias de marketing se atualizaram. Hoje, fazer parte da web e das redes sociais é o mínimo que se espera de uma empresa. Aquelas que não o fazem ou não aproveitam a Internet da melhor maneira, acabam sendo muito prejudicadas em relação à concorrência.

Assim, recorrer ao serviço Subsly, por exemplo, é essencial para as empresas que querem investir em marketing digital. O crescimento das redes sociais e o aumento de seguidores, curtidas e visualizações em redes como o Instagram e o YouTube são de fundamental importância para a qualidade das ações publicitárias na Internet.

O marketing digital pode se dar por meio do inbound marketing e do outbound marketing. O primeiro se refere ao conteúdo criado e às relações espontâneas estabelecidas com os clientes. Já o outbound marketing se refere a campanhas mais impessoais e abruptas, como spams, banners em sites ou até mesmo ligações de telemarketing.





O que é Marketing Digital

Mas, afinal, o que é marketing digital? O marketing digital, na verdade, vai muito além da simples publicidade feita via Internet. Ele engloba um conjunto de estratégias que utilizam vários canais online para atraírem mais clientes. Assim, não basta transportar as técnicas de publicidade tradicionais já conhecidas para o mundo virtual. O marketing digital tem um modo de funcionamento particular.

Assim, uma estratégia de marketing digital é um plano feito por uma empresa o qual determina os procedimentos publicitários que serão implementados no meio digital. Tal estratégia é composta por vários objetivos a curto, médio e longo prazo, bem como pelo investimento que será feito em cada ação. Como esse planejamento, as ações acontecem de maneira organizada e controlada e é possível fazer adaptações sempre que necessário.

O marketing digital permite que uma empresa chegue ao conhecimento de inúmeros usuários, podendo ter um impacto de massa. Todos os meios digitais utilizados para promover uma marca estão dentro do escopo do marketing digital: postagens em redes sociais, incluindo textos, imagens e vídeos, criação de websites, utilização de lista de emails, entre outros.









Estratégias eficazes de Marketing Digital

Há inúmeras estratégias de marketing disponíveis. Como não é possível adotar todas elas, é melhor manter o foco naquelas que são consideradas as mais eficazes. Conheça um pouco mais sobre cada uma delas e saiba como atrair muitos novos clientes e ainda fidelizar os atuais:

Marketing de Conteúdo

Muitas vezes confundido com o marketing digital, o marketing de conteúdo é apenas uma estratégia dentro de um campo maior, o marketing digital. Por meio do marketing de conteúdo, uma empresa enfatiza o alcance, o engajamento e a conexão com consumidores por meio de conteúdo. Esse conteúdo pode incluir infográficos, posts de blogs, vídeos e postagens nas redes sociais, entre outros. Entretanto, o que o diferencia de outras estratégias é que não tem a propaganda como foco, mas sim a informação.

Assim, uma floricultura, por exemplo, pode produzir um conteúdo com informações importantes para quem gosta de plantas. É possível dar dicas para cuidar das plantas, explicar um pouco sobre cada espécie, oferecer sugestões de plantas para dentro e fora de casa. Pode-se também falar sobre os instrumentos que todo jardineiro amador deve ter disponíveis.

Com esse conteúdo específico, são geradas palavras-chave direcionadas ao público-alvo que se quer atingir. Assim, diferentemente da publicidade convencional, que atinge muitas pessoas, mas não necessariamente um público específico, o marketing de conteúdo é muito mais preciso e eficaz. Os usuários também preferem se engajar a uma marca que tem informações relevantes do que a outra que visa apenas à publicidade.

SEO

SEO é a sigla de search engine optimization, ou seja, otimização de ferramentas de busca. Isso significa que as estratégias de SEO têm como foco fazer com que determinadas páginas apareçam mais bem posicionadas no ranking de ferramentas de busca. Os sites que aparecem na primeira página do Google, por exemplo, são aqueles que trabalham bem com o SEO. Essa é uma ótima tática para atrair clientes, pois os sites que ocupam o primeiro lugar do ranking são vistos por mais pessoas.

Assim, o objetivo final do SEO é atrair mais tráfego de usuários a um site. Para que o público-alvo seja atraído, é preciso direcionar as palavras-chave e frases relacionadas a uma empresa. Ainda no exemplo da floricultura, uma boa estratégia seria criar conteúdo com as palavras-chave “como cuidar de plantas” ou “ferramentas para jardinagem”. Dessa forma, a audiência desejada seria atraída sempre que pesquisasse esses termos.





Para trabalhar o SEO em um texto de blog, por exemplo, é importante escolher uma palavra-chave e usá-la pelo menos três vezes ao longo do texto. É fundamental, também, usar links para sites confiáveis, pois isso gera autoridade. O uso de imagens e headings também são necessários, pois os algoritmos de ferramentas de busca se valem também desses elementos.





Marketing de mídias Sociais

O foco do chamado marketing de mídias sociais é aumentar a consciência de marca, ou brand awareness, e engajar usuários de modo a transformá-los em clientes. A consciência de marca está relacionada ao reconhecimento de uma marca no mercado. Assim, ela está vinculada às estratégias para os consumidores se lembrarem da floricultura X, por exemplo, e recorrerem a ela ao pensarem em plantas. Como 88% dos brasileiros usam uma ou mais redes sociais, é extremamente importante que as empresas marquem presença nesses espaços.

Uma campanha de marketing de mídias sociais pode envolver uma ou mais redes sociais da empresa. Um aspecto primordial dessa estratégia é a interação com os usuários, o que aumenta o engajamento e a consciência de marca. Para ser bem-sucedido com essa estratégia, é necessário criar publicações interessantes, direcionadas ao público-alvo e que sejam postadas com regularidade.





Além disso, pode-se fazer parcerias com influenciadores digitais. Para isso, basta encontrar um perfil que tenha interesses parecidos aos produtos oferecidos e à filosofia da empresa. Como os influenciadores digitais normalmente alcançam um grande número de usuários, associar uma marca a eles é proveitoso e eficaz. É possível também compartilhar conteúdo de outras marcas, desde que não sejam concorrentes. Assim, em nome da reciprocidade, provavelmente sua empresa também será compartilhada.

Agora que as estratégias de marketing digital mais eficazes foram detalhadas, é possível escolher aquelas que fazem mais sentido para determinada empresa. Para um melhor planejamento, é recomendável que sejam definidos alguns aspectos, como o investimento que se deseja fazer, as áreas prioritárias, o cronograma de ações e o monitoramento de resultados.

Com o conhecimento das táticas apresentadas neste texto e com um planejamento bem executado, as chances de sucesso são enormes. Do SEO até o marketing de mídias sociais, uma ou mais estratégias certamente se adaptam a cada marca e contribuem muito para a atração de novos clientes.