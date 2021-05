Mulher é investigada por ter ocasionado a morte do filho de 3 meses, em Luís Gomes

A morte de um bebê de apenas 3 meses de idade chocou a população do sítio Lagoa do Mato, localizado no município de Luís Gomes, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

Álvaro Daniel foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (17). A suspeita de ter provocado a morte da criança é a própria mãe, identificado como Alice da Silva, de 23 anos.

De acordo com informações do comandante do pelotão da Polícia Militar de Luís Gomes, Sargento Benairton, por volta das 8h desta segunda a PM foi acionada com a informação sobre um suposto crime de homicídio de um bebê.

Ao chegarem à residência, o corpo do menino já havia sido removido do local e levado para a casa do pai dele. Alice contou aos policiais que havia ido dormir alcoolizada e teria deitado ao lado do filho.

Pela manhã, ao acordar, foi tomar café na casa do pai dela, que fica em frente. Só após retornar à sua residência, percebeu que o filho estava sem vida.

O Sargento informou que foi até a casa do pai da criança e levou o corpo de Álvaro para o hospital, mas foi orientado a encaminhá-lo para o Itep de Pau dos Ferros, onde passará por exame de necropsia para determinar a causa da morte.

Ainda segundo o PM, o nariz do bebê apresentava um pequeno sangramento. A polícia não descarta a possibilidade de homicídio, no entanto, também investiga uma possível morte por asfixia ou queda da criança, já que a mãe estava embriagada.

Alice está sendo ouvida pelo delegado responsável pelo município. A Polícia Civil aguarda o laudo do Itep, com a causa da morte, para só então decidir se a mãe será indiciada.