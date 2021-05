O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (Ampern) doaram, nesta segunda-feira (17), cinco drones à Polícia Militar para serem utilizados no combate à criminalidade na região Oeste potiguar.

Os equipamentos serão destinados a Batalhões da PM nas cidades de Mossoró, Assu e Pau dos Ferros.

As doações são fruto de um convênio entre o MPRN e a PM dentro do programa Transformando Destinos, instituído pelo MPRN com a parceria da Ampern para ações de prevenção, cuidado e repressão quanto ao uso de drogas.

Os drones serão destinados ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Mossoró (Ciosp), e para o 2º e o 12º Batalhões da PM de Mossoró, para o 10º Batalhão da PM de Assu e para o 7º Batalhão da PM de Pau dos Ferros.

Os equipamentos serão usados no apoio aéreo em incursões de áreas de risco iminente e rebeliões prisionais, como também na tomada de decisões no transcurso de uma operação específica, além de permitir maior dinamicidade em termos de gerenciamento de crise.

“Os municípios do Rio Grande do Norte, como todo o país, vivenciam um grave contexto de consumo prejudicial de drogas lícitas e ilícitas, agravado pela ausência de políticas públicas e falta de articulação entre os atores públicos institucionais que lidam com essa problemática. Diante desse quadro, da importância do tema e ciente da sua responsabilidade social, o MPRN idealizou o programa Transformando Destinos e, em parceria com a Ampern, desenvolveu projetos que se caracterizam pela articulação institucional voltada para o enfrentamento ao uso prejudicial de drogas no âmbito estadual e em municípios estratégicos do Estado”, explicou o procurador geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite.

“Observamos a necessidade de investimento imediato na área de segurança pública, pois a sua especialização cresce assustadoramente, de modo que precisamos informatizar os centros integrados e nutri-los de recursos necessários para construir uma estrutura mínima que possam dar uma resposta ao crescimento da violência no Estado. A busca por adotar novas tecnologias e conhecimentos disponíveis no afã de atender às necessidades da sociedade da maneira mais eficiente possível, como também atender uma demanda gigantesca de ocorrências policiais e repassar para as viaturas que estão nas ruas das cidades as informações referentes aos mais diversos crimes que assolam as grandes cidades e seus entornos”, completou Eudo Leite.

O comandante da PM/RN, coronel Alarico Azevedo, agradeceu o apoio. “Recebemos esses equipamentos com muita felicidade. Com esse drones, haverá o melhoramento tecnológico nas atividades policiais, para oferta de uma prestação de serviço mais eficiente na área de segurança pública. Essa parceria institucional visa atender melhor às demandas da sociedade potiguar”, disse o comandante.