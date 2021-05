PRF apreende caminhão com 150 mil maços cigarros contrabandeados no RN

Na madrugada desta terça-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com 150 mil maços de cigarros contrabandeados no interior do Rio Grande do Norte.

A apreensão aconteceu na altura do Km 112 da BR-226, no município de Santa Cruz, no Agreste potiguar.

Segundo a PRF, durante uma ronda, os policiais deram ordem de parada a um caminhão suspeito, porém, o motorista abandonou o veículo e se evadiu correndo para uma zona de mata.

No interior do veículo, os policiais rodoviários encontraram cerca de 150 mil maços de cigarros de origem estrangeira, sem a devida documentação legal, o que caracterizaria o crime de contrabando.

A mercadoria e o caminhão foram apreendidos e levados para a sede da Receita Federal, em Natal.

