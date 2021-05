Vereador diz que tem servidor público que só quer trabalhar um expediente

Anunciando que o prefeito de Mossoró conta hoje com uma aprovação de 67%, o vereador Raério Araújo (PSD), rebateu as críticas e negou que venha existindo perseguição a servidores públicos municipais.

A questão diz respeito à exigência na presença dos servidores durante os dois expedientes, como manda o cronograma oficial nas Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com o vereador, o problema reside no fato de alguns servidores que não quererem cumprir com o seu expediente.

O vereador Raério Araújo defende a atual gestão afirmando que hoje a situação não é mais igual ao passado, citando os últimos 20 anos nos quais, segundo ele, alguns servidores se sentiam donos da prefeitura.

“Hoje o prefeito quer moralizar. Funcionários não querem trabalhar e hoje tem ponto e dizem que é perseguição. Se são dois expedientes, é preciso comparecer. Aquelas pessoas que pensavam que eram donas da prefeitura, isso acabou. É daqui para frente, com as mudanças que meia dúzia continuam criticando”, avaliou.

Raério também comentou as críticas que recebe nas redes sociais, afirmando que podem continuar e ele responderá com firmeza.





Visitas

Durante o seu pronunciamento em sessão de deliberação remota, hoje, 18 de maio, o vereador Raério Araújo comentou sobre as visitas que tem realizado, ao lado do prefeito Allyson Bezerra (SD). Na terça-feira, por exemplo, estiveram no Jardim Palmeiras para acompanhar as obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), praticamente pronta.

De acordo com o vereador, são benefícios em favor do povo, mesmo a gestão enfrentando problemas com equipamentos que estavam sendo construídos de forma errada que podem até forçar a devolução de recursos.

“Por isso parabenizo hoje o prefeito que tem tomado cuidado para seguir todas as exigências legais e assim atrair mais dinheiro”, reforçou.

O vereador citou como exemplo positivo a recuperação dos banheiros do Mercado Central, que hoje já podem receber os usuários com dignidade. Na avaliação de Raério, a gestão atual trabalha de forma correta, sem jogar dinheiro fora.