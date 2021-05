Caixas com cigarros são encontradas na Praia das Emanuelas, em Tibau

Caixas com maços de cigarros foram encontradas boiando no mar da praia das Emanuela, localizada no município de Tibau, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da polícia militar, a guarnição foi acionada por volta das 5h desta quinta-feira (20), com a informação sobre a chegada das caixas na areia.

Ainda segundo a PM, apesar do isolamento feito na área, muitas caixas foram saqueadas por moradores, antes da chegada da viatura. As demais, que estavam na areia e outras mais próximas da costa foram recolhidas pelos policiais.

Os maços serão encaminhados para a sede da Polícia Federal, localizada na cidade de Mossoró, distante cerca de 40 km de Tibau.





ORIGEM DAS CAIXAS

Informações preliminares dão conta que a PF realizou, nesta quarta-feira (19), uma operação na cidade de Areia Branca, que resultou na apreensão de uma embarcação contendo cigarros contrabandeados.

A PM acredita que uma segunda embarcação tenha percebido a movimentação, os ocupantes se assustaram e jogaram a carga contrabandeada no mar. Esta teria sido levada pela correnteza até o município de Tibau.





ATUALIZAÇÃO (10H58)

Em contato com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, a assessoria da Polícia Federal informou que não teve participação nesta suposta apreensão que resultou na chegada das caixas com cigarros na praia das Emanuelas. Disse, ainda que não havia chegado nenhuma informação sobre apreensão de cigarros até que a Polícia Militar de Tibau chegou para entregar as caixas na sede de Mossoró.