Adolescente é morto a tiros no bairro Alameda dos Cajueiros, em Mossoró

O adolescente Pedro Vitor Bezerra Araújo, de 16 anos, morador da favela do Pirrichil, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (20), no bairro Alameda dos Cajueiros, em Mossoró.

A Polícia Militar informou que por volta das 17h a guarnição foi acionada com informações sobre disparos de arma de fogo na região. Chegando ao local informado, encontrou um homem caído, já sem vida, e junto a ele estava uma moto Bros com uma placa com queixa de roubo.

Populares informaram a PM que havia outro homem na moto, juntamente com a vítima, mas que este conseguiu fugir. Não souberam informar quem teria sido o autor dos disparos e nem em qual tipo de veículo estava.

A PM isolou o local e aguarda a chegada da Polícia Civil e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para início das investigações, com a perícia do local e a remoção do corpo. Ainda no local, os peritos do ITEP apontaram que Pedro Victor sofreu três tiros nas costas.

Policiais civis de plantão acompanharam o trabalho de perícia e remoção do corpo para exames. Tomaram os primeiros depoimentos do que teria ocorrido e vão repassar, em forma de relatório para a Divisão de Homicídios de Mossoró investigar. Trata-se da ocorrência de conduta violenta letal intencional de número 51 neste ano de 2021, em Mossoró-RN.