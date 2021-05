“Mossoró tem uma deputada” diz Isolda em reunião com lideranças

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) reuniu virtualmente 100 lideranças populares na tarde deste sábado (21) para debater sobre ações e projetos para Mossoró. O encontro ocorreu através da plataforma Meet.

Estiveram presentes lideranças de diversos bairros, de todas as regiões da cidade, comunidades e das zonas rurais. Surgiram demandas para ações voltadas para o meio ambiente junto aos catadores de reciclado; fortalecimento da UERN; infraestrutura nos bairros e nas comunidades rurais.

Durante o encontro, a deputada estadual também prestou contas do trabalho de dois anos como parlamentar e apresentou projetos de lei de sua autoria já aprovados na Assembleia Legislativa que foram criados em benefício ao povo de Mossoró.

Isolda também destacou a campanha de solidariedade ‘Por um RN Solidário”. Só em Mossoró, mais de 340 cestas básicas, bandejas de ovos, quentinhas e produtos de limpeza em bairros diversos, comunidades, associações e grupos em situação de vulnerabilidade.

"Estou muito feliz de reunir tantas pessoas com influência e disposição em contribuir com o nosso mandato, com o nosso trabalho por Mossoró. Isso mostra o reconhecimento do nosso mandato estar a serviço de Mossoró. Mossoró tem uma deputada e pode contar com toda a nossa garra por melhorias para nossa cidade e todo RN”, disse Isolda no final da reunião.