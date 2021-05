Jovem é executado a tiros dentro de uma residência, na cidade de Assú

Um jovem de 18 anos foi executado a tiros, na noite desta quarta-feira (26), no município de Assu, no Rio Grande do Norte.

Francisco Matheus de Oliveira, de 18 anos, estava na calçada de uma residência, localizada no bairro Vertentes, quando foi surpreendido pelos suspeitos, que chegaram ao local em um carro, efetuando disparos contra a vítima.

Populares contaram à Polícia Militar que Matheus ainda chegou a correr para dentro da residência, tentando escapar da morte. No entanto, ele foi perseguido e morto no local.

A Polícia Civil foi acionada para dar início às investigações. Não há registros de envolvimento de Matheus com coisas ilícitas e ninguém soube afirmar se ele tinha inimizades.

O Instituto Técnico-Científico Perícia foi acionado para realizar a perícia do local e, em seguida, removeu o corpo para a sede, em Mossoró.