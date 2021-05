Souza pede que governadora sancione projeto aprovado em 2017

Deputado Sousa pede que governadora Fátima Bezerra sancione projeto que reduz expediente do servidor com filhos ou conjugue com deficiência

O deputado estadual Souza (PSB) usou o horário do grande expediente na sessão ordinária desta quinta-feira (27), na Assembleia Legislativa para falar sobre o seu Projeto de Lei, apresentado em 2017, aprovado em plenário e que beneficia os servidores estaduais, pais e mães que tenham cônjuge ou filhos com deficiência, reduzindo o horário do expediente.

“Esse projeto foi aprovado nesta Casa e agora falta ser sancionado pelo Governo do Estado. Já recebemos um sinal verde da secretária estadual de Administração para que esse projeto se torne lei no Estado”, explicou.

Segundo o deputado, o projeto teve a minuta encaminhada para apreciação do Governo do Estado. “Soube que está faltando somente a aprovação. Quero solicitar a governadora que sancione esse projeto. Só sabe a luta dessas pessoas quem tem nas famílias membros com deficiência”, resumiu.