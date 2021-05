Empresário é assassinado na porta do próprio comércio, em Apodi

Um empresário identificado como Moésio Viana de Moura, de 49 anos, conhecido como Moésio do Gás, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (27), no município de Apodi, região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima era proprietária de um depósito de gás, localizado na rua Adrião Bezerra, bairro Lagoa Seca. O crime aconteceu no local.

De acordo com a Polícia Militar, Moésio estava em frente ao comércio, quando foi abordado por homens armados que anunciaram um assalto. No entanto, sem que ele tenha esboçado qualquer reação, os suspeitos efetuaram cerca de quatro disparos contra ela, inclusive um deles na cabeça.

Ainda segundo a PM, a ação dos criminosos levanta a suspeita de que tenha sido um crime de execução e não de latrocínio e que o anúncio do assalto tenha sido apenas um disfarce para atrapalhar as investigações.

A PM ainda alega que Moisés era tido como pessoa de bem, sem desavenças com ninguém. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), na cidade de Mossoró.