Em confronto com a PM, quatro suspeitos morrem em Mossoró-RN

Confronto aconteceu na região do Abolição II, após a quadrilha suspeita ter feito alguns assaltos na região do Abolição IV e fugido na direção do Centro pela Avenida Abel Coelho num carro branco. No confronto, os 4 terminaram morrendo. Um poste caiu em cima do carro da polícia.

Cinco suspeitos de assaltos entraram em confronto com a Policia Militar no início da noite deste sábado, 29, no Conjunto Abolição II, em Mossoró, e quatro não resistiram.



A PM, estava com a informação de que haviam suspeitos fazendo assaltos na região do Abolição IV e que haviam fugido num carro branco na direção do Centro de Mossoró.

Os suspeitos se depararam com os policiais logo após o viaduto entre os abolições III e II. Os moradores das imediações relatam terem ouvido mais de 100 tiros.

No confronto, os suspeitos foram alvejados e perderam o controle do veículo que estavam em fuga (Eco Esport branco) e bateram num poste, que caiu em cima da viatura da PM.

Os policiais fecharam o cerco, retiraram os suspeitos do carro branco e socorreram para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde quatro já chegaram sem vida. O quinto fugiu.

Os policiais relataram que as diligências continuam, pois acreditam que exista outros três assaltantes em outro carro roubado fazendo assaltos na região oeste da cidade de Mossoró.

Três dos quatro suspeitos baleados e mortos foram identificados. São eles: Francisco Álisson da Cruz Fortunato, de 19 anos, Dewene dos Santos, de 20, o Caraúbas, e um adolescente, de 16 anos. O quarto suspeito deve ser identificado ainda neste domingo, no ITEP

Além do carro roubado, os suspeitos estavam com 3 armas de fogo, uma pistola e dois revólveres.

Atualizado às 7h40 deste domingo, 30.