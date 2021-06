Pescadores encontram corpo boiando no Rio Mossoró, na Leste Oeste

Na manhã desta segunda-feira (31) o corpo de um homem foi encontrado por pescadores, boiando nas águas do Rio Mossoró. Estes acionaram a Polícia Militar via Ciosp. A vítima estava próximo à segunda ponte da Avenida Leste Oeste, no sentido Centro-Costa e Silva.

O homem, ainda não identificado, estava sem roupas e apresentava marcas de violência. Tinha uma estaca enfiada na região da cabeça e cerca de dois disparos de arma de fogo nas costas.

Os Bombeiros foram acionados para fazer a retirada do corpo do rio. Ele já estava em avançado estado de decomposição, devido a ação da água

A Polícia Civil esteve no local, fazendo as primeiras diligências para iniciar as investigações. O corpo foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, onde será necropsiado e, possivelmente, identificado.

Este é o 63º homicídio registrado na cidade de Mossoró, apenas nestes cinco primeiros meses de 2021.