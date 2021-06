Corpo de sargento da PM é encontrado na zona rural de Governador Dix-sept Rosado

O corpo do 3º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Omelton, de 51 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (1º), em uma estrada carroçável, de acesso ao Sítio Bonito, na zona rural de Governador Dix-sept Rosado, com marcas de disparos por arma de fogo.

O policial estava desaparecido desde a manhã do domingo, quando havia deixado o plantão no destacamento do município e seguido rumo a sua residência, em Felipe Guerra.

Companheiros do sargento informaram que ele sempre voltava para casa por meio de estradas carroçáveis que ligam os dois municípios, mas não souberam dizer qual destas teria sido utilizada nesta ocasião, o que dificultou as buscas.

Veja mais:

PM procura sargento de Felipe Guerra, desaparecido desde o domingo (30)





Nesta segunda o vereador Tony Fernandes, que é cabo da Polícia Militar, informou ao MOSSORÓ HOJE que policiais de diversas forças de segurança do RN uniram forças para realizar as buscas pelo Sargento Omelton, mas não obtiveram êxito.

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Mossoró, Tenente-Coronel Carlos Souza, informou que o Itep está se dirigindo ao local, para realizar a remoção do corpo.

O MOSSORÓ HOJE segue acompanhando o caso.