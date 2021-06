A Polícia Militar encontrou o corpo de um jovem, na manhã desta terça-feira (1º), na zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado.

A vítima foi identificada como Denilson Antônio da Silva, de 23 anos. A mãe do rapaz foi até o local e reconheceu o corpo. Ela informou que o filho não tinha documentação e apresentou uma certidão de nascimento.

A mulher ainda contou aos PMs que dois homens chegaram a sua residência, já na manhã de hoje, se identificaram como policiais e levaram Denilson. Pouco tempo depois, ela recebeu a informação que o filho havia sido encontrado morto.

O corpo do jovem estava na estrada Horizonte, Sítio Camurim, com as mãos para trás e disparos de arma de fogo na região da cabeça. Ele teria sido morto no mesmo local, visto que não havia marcas de arrasto pelo chão.

Não há informações de envolvimento de Denilson com coisas ilícitas, mas a mãe afirmou que ele vinha andando com “gente sem futuro”.

O corpo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.