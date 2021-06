Mossoró: cães da Polícia Civil ajudam no combate ao tráfico de ilícitos enviados pelos correios. Toby, da (DENARC/ K9 do sertão), e Baruck, da DEFUR/Mossoró, estão auxiliando os agentes na fiscalização de encomendas que chegam à cidade pelos correios. Os dois cães estão preparados para farejar vários tipos de materiais, como drogas diversas, armas de fogo e munições. O trabalho foi iniciado em 24 de maio e a passa agora a ser realizado de forma contínua.

A Polícia Civil, em parceria com a Área de Segurança Corporativa dos Correios, vem utilizando dois cães farejadores para fiscalizar o transporte de ilícitos nas encomendas que chegam à cidade de Mossoró.

As ações, de acordo com a comunicação da PCRN, foram iniciadas no dia 24 de maio e serão realizadas de forma continuada.

As equipes policiais, acompanhadas dos cães Toby, da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC/ K9 do sertão) e Baruck, da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR/Mossoró) estão executando tarefas que fazem parte da política de prevenção de ilícitos dos Correios, levando também a uma repressão ao tráfico de drogas.

Os dois cães estão preparados para farejar vários tipos de materiais, como drogas diversas, armas de fogo e munições. Quando os encontram, os cães dão sinais de alerta latindo, raspando ou sentando em frente ao material que foi identificado.

Os cães farejadores já são utilizados por diversos órgãos de segurança no combate ao tráfico de drogas. Em novembro de 2020, a Polícia Federal apreendeu cerca de 5,25 kg de cocaína, no Centro de Distribuição dos Correios, em Natal.

