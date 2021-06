Senador projeta ônibus elétricos em três cidades do Rio Grande do Norte

"Acertamos as bases para iniciar os estudos para implantação da mobilidade sustentável inicialmente em três cidades: Extremoz, Pau dos Ferros e Lagoa de Velhos. A ideia é começar com projetos-piloto em uma cidade acoplada à capital, Natal, outra de médio porte e outra de pequeno porte. Porque as necessidades e desafios de cada caso são bem diferentes, e queremos analisar soluções ideais para cada situação", explica o senador Jean Paul Prates.

O senador assegurou hoje parcerias para viabilizar infraestrutura e planejamento urbano para veículos elétricos no Rio Grande do Norte, beneficiando diretamente, com o projeto piloto, as cidades de Extremoz, Pau dos Ferros e Lagoa dos Velhos.

O Senador Jean Paul Prates (PT/RN) esteve reunido nesta manhã com o presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável (IBMS) e diretor de infraestrutura da Associação Brasileira de Veiculos Elétricos (ABVE), Ricardo Gugginsberg.

O encontro de trabalho tratou de parcerias do mandato com as duas principais entidades que defendem a eletromobilidade no Brasil. O Senador Jean é relator de um projeto de lei que pretende estabelecer as bases para o crescimento deste setor, e também está propondo projetos específicos envolvendo a implantação de infraestrutura e estudos urbanísticos para veículos elétricos no estado do Rio Grande do Norte.

O Senador Jean também propôs que as associações analisem, em conjunto com o seu gabinete, a realização de uma edição nordestina do Congresso Brasileiro de Eletromobilidade e do Salão Brasileiro de Veículos Elétricos.





Marco Regulatório da Eletromobilidade

O projeto de lei 454/2017, em sua versão original, tratava apenas de estabelecer um marco temporal para finalizar a fabricação e a circulação de veículos a combustíveis fósseis no País. Na condição de relator, o Senador Jean está apresentando um projeto de lei substitutivo, bem mais detalhado, onde cria diretrizes para a inserção gradual dos veículos elétricos e abre perspectivas de conciliação com o uso híbrido de biocombustíveis.