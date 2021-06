Bia Gurgel irá representar Mossoró na sexta edição do The Voice Kids

O nome da adolescente, de 14 anos, foi revelado neste domingo (6). Bia se apresenta oficialmente no programa no próximo domingo (13). Nascida em uma família de artistas, desde muito cedo a menina mostra que tem talento e que vai longe. Procurada pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, a família informou que não pode conceder entrevista até a data da apresentação, devido a questões contratuais.