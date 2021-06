RN registra queda de 20,9% no número de homicídios em maio de 2021

O mês de maio foi finalizado no Rio Grande do Norte com a segunda maior redução no índice de Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) deste ano.

Com base em dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), houve uma queda de 134 ocorrências em maio de 2020 para 106 no mesmo mês em 2021, ou seja, 20,9% a menos de registros.

A diminuição no comparativo com o ano anterior só fica atrás do mês de fevereiro, que registrou queda de 27,3%.

Ainda de acordo com a COINE, no comparativo entre maio de 2020 e 2021, os dados também apontam redução no quantitativo de ocorrências em todos os tipos criminais.

Os que mais registraram diminuição foram: Lesão Corporal Seguida de Morte, que teve queda de 29 em 2020 para 13 em 2021 (-55.2%), Feminicídio, que caiu de 10 em 2020 para 4 em 2021 (-60%), e Latrocínio, que reduziu de 38 no ano passado para 31 em 2021 (-18,4%).

Em relação às quatro maiores cidades do Estado, o mês de maio de 2021 também foi de queda em relação aos cinco primeiros meses de 2020.

Em Natal, foram registrados 123 crimes contra a vida neste ano, uma redução de 13,4% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 142 ocorrências.

Em Mossoró, os cinco primeiros meses de 2020 e 2021 resultaram em queda de 85 para 63 homicídios (-25,9%). Em São Gonçalo do Amarante, de 35 mortes em 2020 caiu para 22 neste ano (-37,1%). E em Parnamirim, foram 29 no ano passado, contra 20 em 2021 (-31%).

Mês de maio em números

Lesão Corporal Seguida de Morte:

2020: 29

2021: 13 (-55,2%)

Feminicídio:

2020: 10

2021: 4 (-60%)

Latrocínio:

2020: 38

2021: 31 (-18,4%)

Homicídio Doloso:

2020: 538

2021: 494 (-8,2%)

Intervenção Policial:

2020: 74

2021: 69 (-6,8%)