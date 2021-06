PRF apreende 200 kg de lagosta proveniente de pesca ilegal no RN

A carga estava em um veículo interceptado às 12h45 do dia 3 de junho, no km 81 da BR-101, em São Gonçalo do Amarante. As lagostas eram das espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e Panulirus laevicauda (lagosta cabo verde), bem como lagostas filetadas, cuja espécie não foi identificada. A mercadoria foi encaminhada para a sede do Ibama.