Família procura carta escrita por vítima da Covid como presente para a filha ao completar 15 anos

Esta é uma daquelas histórias que mais parece o roteiro de um filme. Karlo Schneider morreu no dia 11 de março deste ano, vítima da covid-19. Bárbara, sua filha, vai completar 15 anos em 2022. Sua esposa, Alcione, lembrou de um detalhe que transforma essa história em uma grande busca.

Schneider era fã dos Beatles, chegou a morar na Inglaterra, visitou Londres e Liverpool e ao longo dos anos conseguiu colecionar um rico acervo de LPs e discos da banda. Ano passado, devido a Pandemia, Schneider perdeu o emprego de gerente geral de um hotel e se viu na necessidade de colocar à venda discos de sua coleção.

Como era bastante reservado, pouco sabiam da venda do seu acervo, mas um dos amigos espalhou a notícia e muitos compraram.

O detalhe é que Schneider havia escrito uma carta para Bárbara e tinha colocado em um dos LPs. A ideia era presenteá-la, quando ela completasse 15 anos, mas como Schneider vendeu muitos dos discos, não se sabe onde está a carta, por isso a família pede ajuda para localizar o presente de Schneider para sua filha.

Um dos amigos de Schneider, Gilvan Moura, do Canal do Youtube "The Beatles School", disse que no ano passado, Schneider oferecera-lhe discos de sua coleção. “Queria vender LPs. Poucos sabiam, eu não sabia, já que Xina era muito reservado, mas a pandemia tinha tirado o emprego de Karlo e um meio de sobrevivência foi desapegar do seu acervo”, relata Gilvan.

Depois de muito tempo, na ânsia de adquirir vinis para sua coleção, Gilvan tentou entrar em contato com Schneider mas não conseguiu. Alcione viu a mensagens e explicou que o marido havia morrido. “Não cheguei a comprar nada mas espalhei a notícia com amigos e muitos compraram” diz.

A história foi divulgada nas redes sociais de todos os membros da família, no canal “The Beatles School” do youtube e no Twitter da podcaster Ulla Saraiva. A thread já possui mais de 23 mil curtidas.

Quem tiver informações sobre a carta pode entrar em contato com Alcione Araújo, esposa de Scheneider através das redes sociais @alcioneharaujo.