Bettilt Casino Portugal & Mobile App (.apk)

A bettilt portugal é um casino online que foi estabelecido em 2016 e pertence ao grupo da Abundantia N.V., uma empresa registada sob as leis de Curaçao.

Infelizmente, esta plataforma não tem licença para operar em Portugal, por isso é considerada ilegal, mesmo tendo uma boa reputação.

Na Bettilt descobrirá as secções de ‘Casino’ e ‘Ao vivo’. Ambas as secções contêm as mesmas categorias, e se entrar na área ‘Ao vivo’, poderá experimentar os jogos com dealer ao vivo. Dois elementos importantes do site são o ícone de ajuda e a função de seleção de idioma que estão localizados na parte inferior da página. Os jogadores também podem escolher uma das 8 moedas disponíveis.

Na parte superior da página principal estão localizados os botões de registo e login, e no topo há um link de instalação das aplicações da empresa. Além disso, há uma versão mobile, otimizada para smartphones. O site é moderno e bem organizado e sem dúvida agradará todos os utilizadores.

Com o visual elegante, boas plataformas e variedade de jogos, o bettilt casino proporciona uma excelente experiência aos clientes registados. Continua a ler nossa análise para descobrir o que este casino e app móvel tem para oferecer.





Jogos de casino Bettilt Portugal

A plataforma demonstra ao utilizador a variedade de jogos oferecidos em varias categorias. O Bettilt casino sugere que os jogadores filtrem os títulos por provedores, que são:





Os jogos dividem-se em 6 categorias:

- Slots: o casino oferece mais de 1000 jogos nessa categoria. Os títulos não têm informações adicionais, mas o utilizador pode tentar a versão demo, mesmo sem qualquer registo.

- Roleta: esta categoria tem as mesmas funcionalidades da anterior. 44 jogos são oferecidos aos clientes com a mesma possibilidade de jogar a versão demo.

- Póquer: no bettilt portugal encontrará 34 jogos de cartas para todos os gostos.

- Blackjack: tem 72 títulos, um número bem elevado em comparação com muitos outros casinos online.

- Jackpots: quem não quer ganhar grandes prémios? Na Bettilt os clientes terão essa possibilidade se experimentarem um (ou todos) dos 14 jogos da categoria. O montante de jackpot é exibido junto do título.

- BetGames: no momento da nossa análise, esta área ofereceu apenas um jogo chamado Pai Gow Poker.





Live Casino Bettilt Portugal

O casino ao vivo também é fornecido pela empresa e contém mais de 100 jogos. Nessa categoria descobrirá os jogos com dealer ao vivo e poderá experimentar muitas variações de roleta, bacará, blackjack, Texas Hold’em e muito mais. Para jogar no casino ao vivo nenhum depósito ou download é necessário, pois existe uma versão grátis para se familiarizar com o jogo escolhido antes de investir dinheiro.

Os jogos são fornecidos por provedores populares sobre os quais já falámos no texto acima. Uma das vantagens do casino ao vivo é a possibilidade de usar o bettilt bonus e varias promoções e se divertir ainda mais.





Faça o download da app Bettilt.apk

A Bettilt tem uma app especial para telemóveis, que é possível descarregar através do site da empresa. Vamos dar uma olhada em como adicionar a aplicação Android ao seu dispositivo móvel.

1. Em primeiro lugar, tem de abrir a página inicial da Bettilt.

2. No topo desta página, verá uma sugestão para instalar uma app no seu telemóvel.

3. Clique no link e você será direcionado para a página com três variantes de aplicações: para Android, iOS e desktop (apenas no Google Chrome).

4. Selecione uma bettilt app para dispositivos Android e o download do arquivo apk será concluído em pouco tempo.





Como instalar a app Bettilt.apk

Na nossa ultima parte da revisão descobrirá como instalar a app no seu smartphone.

1. Antes de mais, deverá abrir a secção de ‘Segurança’ nas ‘Configurações’ do telemóvel.

2. Permite a instalação das apps de origens desconhecidas – sem essa opção não conseguirá ter a app bettilt portugal no seu dispositivo, porque este vai bloquear quaisquer instalações que não sejam do Google Play Store.

3. Finalmente, vá para os downloads no telemóvel, clique em arquivo apk e aguarda quando a instalação for concluída.