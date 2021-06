O LSD é uma droga alucinógena que causa muitos efeitos colaterais no organismo de quem a utiliza, e é muito mais perigosa do que muitos pensam.





O que é LSD e quais são os seus efeitos para a saúde?

O LSD, é mais conhecido popularmente como “doce”, “bala” ou “ácido”, e é um tipo de droga alucinógena sintética que causa alucinações por um determinado período e mudanças constantes de humor. Geralmente, essa droga é consumida em festas eletrônicas e em casas noturnas, sendo usado geralmente, pelo público de adolescentes e jovens adultos.

Essa droga é considerada ilícita, e é produzida em laboratórios a partir da substância ergotina. O que muitos não sabem, é que essa droga também vicia e traz sérios riscos à saúde.





Como o LSD se comporta no organismo da pessoa?

O LSD, é uma droga muito mais forte do que muitos pensam, que em pouco tempo de uso já pode vir a fazer uma extrema diferença no organismo do usuário. Geralmente, consumindo 50 microgramas desse alucinógeno, o mesmo faz efeito no corpo por até 12 horas, prejudicando aos poucos o cérebro e os outros órgãos do dependente.

Essa droga afeta bruscamente todo o sistema nervoso de quem a consome, e pequenas doses já causam inúmeras alterações no corpo. O perigo dessa droga está principalmente ligada ao dano cerebral que ela pode causar, provocando alterações no funcionamento do cérebro e aumentando o tronco cerebral, que é como o quadro de distribuição do sistema nervoso.

Por esses casos, é tão importante buscar ajuda para auxiliar a pessoa que costuma consumir essa droga a se tratar e perder o vício o quanto antes.





Efeitos do LSD nos organismos

Os efeitos do LSD variam muito de organismo para organismo, ou seja, nas pessoas que tiverem uma sensibilidade maior, uma dose dessa droga pode fazer efeito por muito mais tempo do que em outras pessoas, e assim por diante. Porém, existem efeitos físicos e psicológicos mais comuns de acontecer na maioria dos usuários, e são eles:

Efeitos físicos:

- Calafrios;

- Dilatação das pupilas;

- Aumento constante da temperatura corporal;

- Náuseas e vômitos;

- Sensação de boca seca;

- Insônia;

- Tremores que podem resultar em convulsões;

- Aumento da frequência cardíaca.

Efeitos psicológicos:

- Delírios constantes;

- Alucinações visuais e auditivas;

- Euforia;

- Ansiedade e crises de pânico;

- Distorção do senso entre tempo e espaço.

Os efeitos causados por esse tipo de droga são mais sérios do que muitos pensam. Por isso é importante ir atrás de um tratamento para que esse vício seja curado o quanto antes, evitando problemas de saúde mais graves.





Riscos do uso de LSD´s com outros tipos de drogas

O uso dos LSD´s com outras drogas são muito imprevisíveis, porém, uma certeza que profissionais da saúde apontam é que podem ser extremamente perigosos e causar em algum momento uma séria overdose com o dependente. Essas drogas ilegais não são controladas e o usuário nunca sabe ao certo como seu corpo irá se comportar.

Um exemplo é o consumo dos LSD´s com o álcool, que causa muita náusea e vômitos constantes, podendo causar uma falta de hidratação enorme no corpo da pessoa, levando-a a ter sérios problemas de saúde. O principal fator a ser evidenciado é que esse tipo de droga é tão perigosa quanto às demais, e se misturadas, podem levar muitas pessoas irem à óbito, e não terem a chance de garantir uma vida normal e saudável novamente.