Inscrições para o concurso da Polícia Civil do Ceará começam nesta segunda-feira,14

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará estarão abertas a partir desta segunda-feira (14), o certame oferecerá 500 vagas de contratação imediata e 1.000 de cadastro reserva nos cargos de escrivão e inspetor, ambos com exigência de nível superior completo e salário inicial de R$ 3.732.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) https://www.idecan.org.br/ entre 14h do dia 14 de junho e 23h59 do dia 19 de julho de 2021. A taxa de R$ 150 deverá ser paga até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

As provas serão realizadas nos dias 4 e 5 de setembro em Fortaleza. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Em razão da pandemia, o Idecan seguirá rígidos protocolos de segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19, com desinfecção dos ambientes; medidas de higiene como pulverização de álcool 70%; aferição de temperatura corporal; uso obrigatório de máscara de proteção facial e distanciamento entre as pessoas. Salas, banheiros e demais espaços terão suas capacidades de lotação reduzidas.

Fiscais e profissionais que trabalharão na aplicação das provas passam por constantes treinamentos para orientar os candidatos a seguirem as medidas adotadas pela banca.

