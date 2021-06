Alegria do Pingo da Mei Dia marca abertura do Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual

Para amenizar a saudade da tradição junina patrimônio cultural dos mossoroenses, o MCJ trouxe uma programação totalmente on-line para curtir com segurança em casa. Na abertura, os shows on-line foram transmitidos diretamente do palco do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, onde acontecem as apresentações do Polo Estação das Artes. Já os shows de bandas e artistas do Polo Cidadela foram realizados a partir do palco do Teatro Lauro Monte Filho. Nilson Vianna, Beth e Jamir, André Luví, João Neto Pegadão e Gianini Alencar comandaram o Pingo.

Foi dada a largada no Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual neste sábado (12), Dia dos Namorados. Artistas da terra se apresentaram no Pingo da Mei Dia que levou muito forró e animação para casas dos mossoroenses em todos os cantos.

O maior bloco junino esse ano foi realizado on-line devido à pandemia da Covid-19. A programação completa do MCJ foi lançada pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Até dia 27 de junho bandas e artistas da cidade fazem a festa virtual com várias lives transmitidas pelo canal oficial da prefeitura no YouTube. Foram mais de 21 mil visualizações somente no YouTube da prefeitura, mas a live do Pingo também foi retransmitida pela TCM, TV Cidade Oeste e TV Câmara.

“Estamos vacinando a população e é claro que esse evento não poderia deixar de acontecer esse ano. É uma forma de valorizar os artistas da nossa terra, valorizar os artistas mossoroenses. E nosso povo quer o que é de melhor. O que Mossoró tem de melhor é nosso povo, é a capacidade e o talento de cada um. Estamos abrindo o Pingo da Mei Dia já apresentando toda a programação que vai até o final do mês com os eventos, as músicas e quadrilhas. Vai ter também o Chuva de Bala em formato de filme. Pela primeira vez na história o Mossoró Cidade Junina realizado de forma virtual. É a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de Mossoró fazendo esse investimento e retornando isso para os artistas mossoroenses”, ressaltou o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra.

Nos 11 dias de lives do Mossoró Cidade Junina cerca de 80 bandas e artistas do município se apresentam nos três polos. “Nossa programação acontecerá de 12 a 27 de junho. Nesse final de semana, de quinta a domingo estamos com programação extensiva contemplando mais 400 artistas envolvidos nesse Cidade Junina Virtual. Para Secretaria de Cultura através da Prefeitura de Mossoró é uma satisfação imensa a gente está fomentando a arte e cultura do município de Mossoró, sempre pautando nossas ações através de uma política pública de estado com a ideia de fortalecer as ações de cultura, tomando como referência nossa gestão municipal”, destacou o secretário de Cultura Etevaldo Almeida.

Tradição e Vida

Em 2021, ano em que o Mossoró Cidade Junina comemora 24 anos de existência, um grande desafio surge para preservar as tradições em um cenário de pandemia que afeta todo país. Mossoró, a terra da liberdade, tem em sua essência a luta e resistência. Considerando toda importância social e cultural do evento, a Prefeitura de Mossoró decidiu manter o Mossoró Cidade Junina neste novo formato, mas com toda segurança possível. Dessa forma, nasceu o tema que virou os personagens de nosso MCJ: Tradição e Vida. O casal traz nos nomes a representatividade da preservação das vidas e da valorização das tradições culturais do nosso povo. Heverton Cândido é o ator interpreta Tradição e Any Katherine é atriz e bailarina que interpreta Vida.

“Nós estamos vivendo uma época tão difícil, mas eu acredito que isso tudo vai passar. Não existe mais nada importante do que a vida, a fé e a arte para alegrar tudo isso que a gente está vivendo. A vida é muito importante, e é uma grande alegria estar aqui, essa energia que estou sentido que fazia tempo que eu não estava sentindo com meu amigo Heverton Cândido que está representando a tradição. Não podemos deixar isso acabar, é de uma forma de diferente, a gente vai se reinventando”, disse a atriz Any Katherine.

MCJ 2021 Virtual

Ao som de muito de forró, a alegria do São João vai entrar nas casas dos mossoroenses, levando de forma virtual o Pingo da Mei Dia, Cidadela, a Estação das Artes, o Chuva de Bala, o Boca da Noite e a Cultura Popular.

A programação do MCJ será realizada nos Polo Estação das Artes, Polo Cidadela, Polo Cultura Popular e Chuva de Bala. Toda programação é exibida na internet, sem presença de público nos locais onde as atrações estarão se apresentando.

Os shows do Polo Estação das Artes ocorrerão no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. Já as apresentações das bandas e artistas do Polo Cidadela acontecerão no Teatro Lauro Monte Filho. No Polo de Cultura Popular o coração seguirá o ritmo da zabumba. Nele, se apresentam os tradicionais regionais, que são os grupos que tem entre seus integrantes músicos tocando sanfona, zabumba e triângulo. Os regionais são as bandas que animam as quadrilhas juninas durante as apresentações repletas de emoção, músicas tradicionais e alegria. As apresentações ao vivo serão nos estúdios da TCM. Todos os artistas e técnicos passam por testagem periódica da Covid-19, além do uso de máscara que é obrigatório.

Jingle

O novo jingle do Mossoró Cidade Junina foi apresentado ao público e destaca a temática da edição virtual: Tradição e Vida. O cantor Nilson Viana é o intérprete da música. O jingle evidencia a importância dos festejos juninos, conscientizando que nesse período de pandemia a festa pode ser feita em casa, evitando aglomerações para preservar vidas.

Chuva de Bala

O Chuva de Bala no País de Mossoró é um espetáculo que conta nossa história. Do tradicional espetáculo encenado em um cenário de teatro montado ao ar livre, o Chuva de Bala vai para as telas em formato de filme. Nesta edição devido à pandemia da Covid-19, a história de bravura do nosso povo liderado pelo prefeito Rodolfo Fernandes será contada em um filme. A estreia será às 20h15 do dia 23 de junho (véspera do Dia de São João), no canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube. O filme do Chuva de Bala é uma das iniciativas culturais da Secretaria Municipal de Cultura para valorizar a cultura mossoroense. A história de resistência de Mossoró ao Bando de Lampião, ocorrida em 1927, será contada sem perder essência do grandioso espetáculo teatral, mas desta vez em um filme inédito. A direção é de Marcos Leonardo, com assistência de direção de Júnior Félix, coreografias de Hykaroo Mendonça, texto de Tarcísio Gurgel e música de Caio Padilha.

Geração de renda

A pandemia da Covid-19 afetou o trabalho de artistas, companhias e profissionais de eventos culturais. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró e da Secretaria Municipal de Cultura de retomar o Chuva de Bala e o MCJ em formato virtual são ações de valorização da classe artística da cidade, gerando renda para a categoria nesse período de restrições de eventos. Mais de 400 artistas da terra, dentre músicos, atrizes, atores, bailarinos e quadrilheiros, estão envolvidos diretamente no Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual. Os artistas contratados receberão em cachês pelas apresentações, sendo que o valor varia de acordo com as categorias e faixas estabelecidas no edital, divididas por Shows em Palcos, Polo Cultura Popular e Polo Cidadela Virtual. Os valores dos cachês variam entre R$ 800 e R$ 7 mil por show.

“Mossoró Cidade Junina Virtual é um evento bonito, organizado e eu quero agradecer a todos os envolvidos. Um evento voltado para o artista da terra, o artista local que luta dia a dia que faz a cultura de Mossoró ser maior. Temos muita gente envolvida nesse evento, trabalhando, ganhando seu sustento. Isso é importante para a economia local”, destacou o vice-prefeito Fernandinho.

Quadrilhas juninas

As quadrilhas juninas não poderiam ficar de fora e a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, garantiu a participação dos grupos da cidade no Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual. As quadrilhas juninas foram credenciadas para compor a programação artístico-cultural do evento. São 12 quadrilhas juninas que participarão. Cada uma delas terá até dois pares representantes se apresentando no Polo de Cultura Popular do MCJ e receberão incentivos financeiros. As quadrilhas juninas são importantes manifestações culturais de Mossoró. Cada quadrilha junina contratada receberá o valor de R$ 2.000,00 em cachê, sendo que o pagamento será efetuado a um responsável financeiro de cada quadrilha junina pela participação no MCJ 2021 Virtual. Os recursos são incentivos para continuidade das manifestações culturais dos grupos juninos. O valor foi definido a partir de consulta aos quadrilheiros, considerando as atuais circunstâncias financeiras e sanitárias, bem como pelo formato selecionado da exibição das quadrilhas e festivais de quadrilha passados.

Programação

É o Mossoró Cidade Junina, de 12 a 27 de junho na tela mais próxima de você. O filme Chuva de Balas no País de Mossoró, lives com artistas da terra e muito mais. Se achegue na tela mais próxima, dá para assistir no celular, tablet, computador e TV, mas só não pode sair de casa viu. Confira a programação completa: