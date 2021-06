Dicas de limpeza e lanchinhos para home office

Além das refeições, com bom alimentos e bebidas, é importante sempre manter uma boa limpeza e organização em seu local de trabalho, para que tudo ocorra da melhor forma possível mesmo trabalhando em casa. Para que isso fique mais claro, a seguir, listamos algumas dicas de limpeza e de bons lanchinhos para serem feitos no home office.

O home office está presente na maioria da rotina das pessoas atualmente, principalmente devido a pandemia, onde várias empresas optaram por trabalhar de forma remota pela maior segurança de seus funcionários. E, as pessoas trabalhando em casa, acabam de certa forma não se alimentando tão bem por não manter um horário padrão, ou simplesmente focar tanto no trabalho e se esquecerem dos horários dos intervalos.



Além das refeições, com bom alimentos e bebidas, é importante sempre manter uma boa limpeza e organização em seu local de trabalho, para que tudo ocorra da melhor forma possível mesmo trabalhando em casa. Para que isso fique mais claro, a seguir, listamos algumas dicas de limpeza e de bons lanchinhos para serem feitos no home office.

O que é lanchar de forma mais saudável?

Não existe uma alimentação definida igualmente para que todos tenham uma melhor alimentação no dia a dia, tudo depende dos gostos de cada um, do estilo de vida e da rotina de atividades após o expediente do trabalho em casa. Porém, existem alimentos e bebidas mais tranquilos, que podem substituir um chocolate em barra, por exemplo.

Optar por sanduíches de frios e salada, iogurte natural com frutas, e refeições certas como arroz, feijão e uma proteína, são exemplos de alimentos bons, e que auxiliam até mesmo na disposição durante o dia, para que o home office seja até mais tranquilo de ser feito.

Doces fit

Uma coisa que todos gostam, com certeza é um delicioso doce, como um balde de nutella, chocolates, tortas, bolos, entre outros. Mas para se alimentar melhor de dias de semana, dá para deixar essas guloseimas para serem consumidas nos finais de semana, e optar por doces fitness durante a semana, utilizando frutas, cacau 100% com adoçante ou mel para adoçar, entre outras opções que sacie a vontade de comer doce, e faça com que você siga se alimentando melhor.

Limpeza e organização fazem a diferença

Uma das primeiras coisas a serem pensadas quando for trabalhar de home office, é em como organizar seu espaço, mantendo-o limpo e confortável para que o trabalho remoto seja mais tranquilo e gostoso de se trabalhar.

Organize sua escrivaninha apenas com os objetos necessários para o trabalho, como um notebook e caderno de anotações, pois deixando a mesa mais limpa, traz um ar de conforto a mais, e auxilia na produtividade de cada funcionário em seu trabalho. Utilize produtos de limpeza com fragrâncias mais leves, e que tragam toda essa sensação de conforto também.