15 mil mudas de caju produzidas por internas da Mário Negócio serão doadas a produtores afetados pela seca. As mudas foram plantadas no canteiro construído na Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró. Quinze internas trabalham nos canteiros de plantio das castanhas de caju, realizando também toda manutenção e enxerto das plantas. O projeto não tem fins lucrativos e as mudas serão distribuídas de forma gratuita, em data a ser definida, para produtores que tiveram os cajueiros dizimados pele seca.

O projeto é realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP), da Secretaria de Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE) e da Emater, com apoio da Vara de Execuções Penais de Mossoró (VEP).

Novas sementes estão sendo plantadas no canteiro construído na Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró, para a próxima leva de 15 mil cajueiros.

Quinze internas trabalham nos canteiros de plantio das castanhas de caju, realizando também toda manutenção e enxerto das plantas.

As mudas sairão da penitenciária diretamente para as mãos de agricultores familiares que necessitam das políticas públicas. O projeto não tem fins lucrativos e as mudas serão distribuídas de forma gratuita em data a ser definida.

O secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio Filho, explica que as voluntárias estão sendo capacitadas pela Emater e, a cada três dias na lavoura, um será remido da pena.

O Governo do Estado estima que com a seca prolongada mais de dez milhões de cajueiros foram dizimados no RN.



O diretor do estabelecimento prisional, policial penal Márcio Morais, explica que o trabalho no sistema prisional é fundamental para a ressocialização do indivíduo.

“Esse projeto visa a ressocialização de internas que cumprem pena no Complexo Penal Doutor Mário Negócio, assim como fortalecer a caju cultura do Rio Grande do Norte”, disse.

A VEP da Comarca de Mossoró, através da juíza Cinthia Cibele, contribuiu com recursos arrecadados de prestações pecuniárias para a construção da estufa com mil metros quadrados.

A estrutura foi construída utilizando mão de obra carcerária capacitada pela SEAP através de curso de pedreiro de alvenaria ministrado pelo SENAI.