24ª edição do Prêmio Educador Nota 10 está com inscrições abertas

O Prêmio Educador Nota 10, uma das maiores premiações nacionais no campo da Educação, está com inscrições abertas para a sua 24ª edição. Dez docentes serão premiados com vale-presente no valor de R$15 mil cada, além de uma assinatura digital de revista Nova Escola.

Dentre estes, um será eleito também como o Educador do Ano, recebendo mais R$15 mil, totalizando uma premiação de R$ 30 mil.

Conforme regulamento, disponível na íntegra no site http://www.premioeducadornota10.org, podem se inscrever profissionais com mais de 18 anos, que tenham concluído a graduação em Pedagogia ou estudantes cursando o último ano das licenciaturas, com experiência no ensino da educação infantil ao ensino médio na rede pública ou particular de ensino.

Os projetos inscritos serão analisados por uma comissão composta por especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das principais universidades do país, orientadores de graduação e pós-graduação, além de formadores de gestores e de professores em suas respectivas disciplinas.

Na edição 2020, o Prêmio Educador Nota 10 recebeu quase quatro mil inscrições de todos os estados brasileiros. Luiz Felipe Lins, professor de Matemática da Escola Municipal Francis Hime, do Rio de Janeiro, foi eleito como Educador do Ano.

Lins usou as moradias populares da região, presentes no cotidiano dos alunos, para mostrar como a matemática está presente no dia a dia das pessoas.

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho.