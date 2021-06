Enem 2021: 7 em cada 10 jovens se sentem despreparados para participar do Exame

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já têm data para começar. O período vai de 30 de junho a 14 de julho. O Ministério da Educação também confirmou datas de aplicação das provas nos dias 21 e 28 de novembro.

Acontece que 7 em cada 10 jovens dos possíveis candidatos da avaliação se sentem despreparados para fazê-la em 2021, conforme apontou a pesquisa “Juventudes e a Pandemia".

O estudo, divulgado essa semana pelo portal de notícias G1, ouviu 68 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos e também aponta queda na adesão ao exame assim como o aumento na preocupação com o desempenho da prova. Além da sensação de despreparo, 6 em cada 10 estudantes (57%) pensaram em desistir da prova neste ano, enquanto em 2020, o percentual foi de 49%.

Marcado de idas e vindas no cronograma, por conta da pandemia, o Enem 2020 já apresentava preocupação semelhante dos candidatos. O exame passado, por exemplo, bateu recorde de abstenção, com 55,3% dos inscritos não comparecendo para realizar a prova em sua versão impressa e 71,3% na versão digital.

Dos jovens ouvidos pela pesquisa, 8 em cada entrevistados participaram da avaliação na edição passado, além de que 45% dos jovens não pretendem fazer Enem 2021 e 29% não sabem se farão o Enem 2021.

Para Marcos Barão, presidente do Conjuve, a adesão ao Enem revela como está o engajamento dos estudantes na pandemia, além disso, esses números mostram a “desilusão juvenil”.

“O Enem é uma porta de sonho e esperança, uma etapa de transição da escola para a vida de jovem adulto. Se existia esperança de que em 2021 poderíamos retomar o velho normal ou conhecer um novo normal, o que estamos vivendo é uma situação cansativa, exaustiva, que aprofunda e agrava vulnerabilidades e violações de direitos”, afirma.

O levantamento foi uma parceria da Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) com Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial.

Sobre o Enem 2021

O Enem é considerado o maior vestibular o país, pois a partir da sua realização, é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção ( Sisu ), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos ( Prouni ).

As inscrições para a prova serão iniciadas em 30 de junho. O valor é de R$ 85. As versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas, em 21 e 28 de novembro.

Confira o cronograma:

Inscrições: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7



Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11