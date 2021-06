RN tem 33.431 pessoas com a D2 da vacina contra covid em atraso

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), divulgou nesta quarta-feira (16), um levantamento em que aponta que 33.431 pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso no Rio Grande do Norte. Os dados são da plataforma RN+Vacina, que faz o monitoramento das doses aplicadas no estado.

Mossoró, referente a II Regional de Saúde, soma 1.750 pessoas em atraso com a segunda dose, sendo, 1.034 da Coronavca/ Butantan e 716 da Astrazeneca/Oxford.

De acordo com a bula da CoronaVac, todas as pessoas vacinadas com este imunizante devem receber segunda dose entre o 21º e o 28º dia. Já a segunda dose de Oxford deve ser tomada após 12 semanas (cerca de 90 dias) da primeira.

A secretária de saúde de Mossoró, Morgana Dantas, convoca as pessoas para se dirigirem até as unidades de saúde para tomarem a segunda dose e assim completar o esquema vacinal.

“Gostaria de continuar chamando aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose e ainda não retornaram para receber a segunda. Quem ainda não tomou sua segunda dose de Coronavac, está em atraso, procurar o ginásio do SESI para fazê-la. E a Astrazeneca, em qualquer uma das quarenta e seis UBS’s do município de Mossoró para tomar a sua dose” frisa a Morgana.

Mossoró iniciou na última segunda-feira (14), a vacinação de pessoas com 49 anos ou mais sem comorbidades. As pessoas que se encaixam na faixa etária devem procurar o Ginásio do Sesi para realizar a vacinação contra a Covid-19.

É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência - cópias e originais. A expectativa é grande para o município receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19 nos próximos dias.

"Aguardamos a chegada de mais vacinas, mas enquanto isso, seguimos vacinando as pessoas sem comorbidades de 49 anos ou mais, além dos demais grupos prioritários que vinham sendo vacinados há mais tempo. Trata-se de um avanço muito importante", diz Morgana Dantas, secretária de Saúde do município.