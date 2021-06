“Queremos que deixe de ser uma promessa e passe a se concretizar”, diz Allyson sobre estrada de Alagoinha

O prefeito de Mossoró afirmou, nesta quarta-feira (16), que no segundo semestre de 2021 serão iniciadas as obras de pavimentação da estrada de acesso ao Polo Alagoinha. O recurso que será utilizado para a obra é fruto de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 1 milhão, do então deputado federal e hoje ministro, Fábio Faria. A pavimentação dessa estrada é uma reivindicação antiga dos moradores da região, que sofrem para acessar à comunidade, principalmente, no período de chuvas.