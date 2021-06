Allyson pede duplicação da Francisco Mota e iluminação do Complexo Viário do Abolição. O prefeito Allyson Bezerra solicitou também aquisição de notebooks, computadores e impressoras para as escolas e creches municipais; ampliação do acesso à internet em escolas e unidades de saúde; implantação do Programa Cidades Digitais e ampliação do programa Wi-Fi Brasil. Na área da cidadania, Allyson pediu a inclusão de Mossoró no programa Estação Cidadania e nos programas Brasil Fraterno, Forças no Esporte, Segundo Tempo e Paradesporto ProBrasil.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra solicitou aos ministros das Comunicações, Fábio Faria, e da Cidadania, João Roma, apoios e benefícios para as áreas da educação, saúde, social e infraestrutura. Allyson recebeu os ministros na tarde desta quarta-feira (16), no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência. Entre as pautas está a duplicação da BR-110 (Av Francisco Mota) e passarelas e iluminação para o Complexo Viário dos Abolições, no 17 km da BR 304 que contorna Mossoró-RN.

Após recepcionar os ministros e deputados federais no portão do Palácio da Resistência, mostrando o local onde o prefeito Rodolfo Fernandes enfrentou o bando de Lampião no dia 13 de junho de 1927, o prefeito Allyson Bezerra sentou a mesa com as autoridades no Salão de Grandes Atos. No caminho, os ministros Fábio Faria foi interceptado por Joaozinho GPs, da Rádio Difusora, que o entrevistou ao vivo na programação da Rádio Difusora. O ministro João Roma, da Cidadania, também participou da entrevista.





No Salão de Grandes Atos, o prefeito Allyson Bezerra fez uma pequena exposição de como conseguiu 65 mil votos na eleição passada. Apresentou o vice-prefeito Fernandinho, o presidente da Câmara Lawrence Amorim e secretários municipais. O secretário de Cultura, Etevaldo, fez uma resumo da programação do Mossoró Cidade Junina 2021, destacando o filme que está sendo gravado para ser exibido no dia 23 de junho sobre o Chuva de Bala no Pais de Mossoró, espetáculo grandioso mostrando a bravura do povo de Mossoró.

Depois, em continuidade, com o auxílio do chefe de gabinete Kadson Eduardo, Allyson Bezerra abriu suas pastas com os pedidos ao Governo Federal, contemplando áreas de infraestrutura que vem sendo motivo de reclamação da população, em função de inúmeros acidentes, inclusive com mortes. Pediu a iluminação e passarelas para os 17 km do Complexo Viário do Abolição e a duplicação do trecho da BR 110, que vai do Sabino Palace ao Condomínio Ninho, saída para Areia Branca, passando em frente as universidades.

Sobre o Complexo Viário, o prefeito disse que durante o dia é bonito, mas durante à noite é tudo escuro e isto tem ocasionado muitos acidentes, inclusive com mortes. Já com relação a duplicação da Francisco Mota, o prefeito Allyson Bezerra lembrou que inclusive já existe um aporte financeiro de 1,9 milhão, destinado pelo deputado Federal General Girão (o general estava presente a Reunião e pediu para acrescentar mais R$ 500 mil, somando assim R$ 2,4 milhões já reservado para esta obra) e que falta o DNIT agilizar a obra.





Allyson solicitou a aquisição de notebooks, computadores e impressoras para as escolas e creches municipais; ampliação do acesso à internet em escolas e unidades de saúde; implantação do Programa Cidades Digitais e ampliação do programa Wi-Fi Brasil. Na área da cidadania, Allyson pediu a inclusão de Mossoró no programa Estação Cidadania e nos programas Brasil Fraterno, Forças no Esporte, Segundo Tempo e Paradesporto ProBrasil.



Na reunião, o prefeito de Mossoró também solicitou apoio para iluminação e instalação de passarelas no trecho da duplicação na BR-304; a duplicação da BR-110, no trecho da Avenida Francisco Motta, em frente à Ufersa; a liberação das propostas para construção de escolas e creches já cadastradas no Ministério da Educação e o aumento de recursos para a saúde.





Após receber os pleitos do prefeito Allyson Bezerra, que fez questão de enfatizar que é prefeito de todos os 300 mil mossoroenses, o ministro Fábio Faria disse: "a nossa vinda aqui é um recado...", que ao que tudo indica ele se arrependeu do que ia dizer e parou a frase e passou a falar das pessoas que o acompanharam na visita. Disse que estava formalizando a vinda de parte da bancada federal e na companha do ministro João Roma, que representa o apreço pela cidade de Mossoró.

Daí anunciou os programas do Governo Federal para Mossoró e avisou que o presidente Bolsonaro vai pousar no Aeroporto de Mossoró ainda este mês. Sobre este fato, o MH apurou que Bolsonaro vem visitar as obras da Barragem de Oiticica, em Jucurutu, e também assinar o início das obras de transposição das das áreas do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte no município de Pau dos Ferros. Falou sobre outros investimentos que pode ser conferido neste vídeo à seguir.





"Aproveitamos à vinda dos ministros a Mossoró e claro não poderíamos deixar de recebê-los no Palácio da Resistência. Solicitamos diversos pleitos, como relacionado as BR's 110 e 304, que são demandas históricas de Mossoró. Vimos um compromisso dos ministros aqui. Mossoró está sempre aberto para receber todas as autoridades que se somam para trazer benefícios para o nosso povo", afirmou Allyson Bezerra.



"A gente vai falar com o ministro Tarcísio (ministro da Infraestrutura) e também sobre os outros pleitos. A gente sabe da necessidade que Mossoró tem e o prefeito tem que pedir mais sim. A gente tem que buscar atender, a medida que a gente puder", afirmou Fábio Faria.



"Sou o prefeito de todos os mossoroenses, dos mais de 300 mil. Estamos buscando fazer parcerias administrativas e institucionais. Sempre coloco o interesse da população à frente de tudo. Mossoró é privilegiada por receber hoje dois ministros do governo federal para entregar obras", finalizou o prefeito.

O presidente da Câmara, Lawrence Amorim, avaliou como importante a vinda dos dois ministros e os deputados federais a Mossoró. Destacou que também fez pedidos ao ministro Fábio Faria para liberar um canal para a TV Câmara e de imediato o ministro já sugeriu integrar ao sistema da EBC. Segundo ele, vários outras Câmaras já fizeram isto. Amorim conversou com o MOSSORÓ HOJE, com exclusividade, após a visita das autoridades na tarde desta quarta-feira, 16, em Mossoró.

Ao sair do Palácio da Resistência, o ministro Fábio Faria cumprimentou uma eleitora, de nome Marai Netilene Rocha da Silva.