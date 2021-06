Live “São João na Praia” terá participação de Bruno Martins

23 de junho. Marque essa data em seu calendário para não esquecer do “São João na Praia”, que a Prefeitura de Tibau estará realizando, a partir das 18h, através de uma live, que será transmitida pelas redes sociais Facebook e Youtube, da prefeitura.

De acordo com a programação da prefeitura, terá quadrilhas juninas, desfile de rei e rainha das escolas da cidade e sorteio de balaios juninos.

Será um São João diferente, onde você, de casa, assiste, se diverte e fica na expectativa de ser sorteado no balaio junino.

E arraste o sofá, mas lembre-se, siga todas as medidas recomendadas, porque a live do São João na Praia, terá a participação de Bruno Martins, o menino da sanfona, e quando ele puxar o fole, se for possível, mantenha a distância de 1,5m, cada um no seu quadrado, passe álcool nas mãos, coloque a máscara e arraste o pé até desgastar a sola do sapato e escutar o chiado do chinelo.